Šogad konkursa finālā iekļuvuši 10 sociālie uzņēmumi no dažādām Latvijas vietām, kas jau stabili strādā un vēlas attīstīt jaunus poduktus vai pakalpojumus.
“Vilbers” no Ropažu novada vēlas ražot individuālu specializēto apģērbu līniju bērniem ar kustību traucējumiem, un šim mērķim nepieciešams izveidot 3D digitālo uzmērīšanu.
Ņemot vērā faktu, ka hospisa pacientu viena no lielākajām vēlmēm ir sajust sev apkārt siltu, tekošu ūdeni, aprunāties un nejusties vientuļam, “Hospiss māja” no Rīgas ir uzsākusi hospisa aprūpes dienas centra izveide Rīgā un vēlas iegādāties mobilo vannu pacientu mazgāšanai tekošā ūdenī, vēsta asociācijā.
"Camphill" nodibinājums “Rožkalni” no Valmieras novada plāno paplašināt ciemā ražoto produktu klāstu ar jauna veida mācību darba burtnīcām: ar līnijām, rūtiņām, nošu līnijām un tādām, kas piemērotas bērniem ar lasīšanas un rakstīšanas grūtībām (disleksiju un disgrāfiju), tādējādi radot darba iespējas vēl vairāk cilvēkiem ar GRT.
“Mājas TUVU” no Jelgavas novada līdzās jau esošajām labdarības iniciatīvām vēlas atjaunot un attīstīt projektu “Tuvu meiteņu klubiņš” – regulāras nodarbības meitenēm vecumā no deviņiem līdz 13 gadiem, īpaši tām, kuras aug bez mammas vai ir situācijā, kur vecāki nespēj sniegt pietiekamu emocionālo atbalstu un ikdienas dzīvei nepieciešamās prasmes.
“HopeArt” no Liepājas nodrošina jauniešiem iespēju attīstīt savas darba prasmes un nopelnīt – profesionālu mākslinieku vadībā jaunieši rada unikālas eļļas gleznas ar nosaukumu “HOPE”. Ir iecerēts paplašināt darbību, izveidojot šādas darbnīcas arī citviet Latvijā un radot jaunas mākslas un dizaina preces ar “HOPE” motīvu, stāsta asociācijā.
“4 vēji” no Jelgavas novada nodarbojas ar gofrētā kartona un tā iepakojuma ražošanu, kartona un papīra smalcināšanu ar galveno mērķi – apmācīt un iesaistīt darba tirgū cilvēkus no sociālās atstumtības riska grupām, galvenokārt personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Ir vēlme radīt vēl vairāk darbavietu, attīstot jaunu pakalpojumu – ražošanas telpu uzkopšanu.
“Augustiņa istaba” no Rīgas ir pirmā vieta Latvijā, kas radīta bērniem no dzimšanas līdz četru gadu vecumam un viņu vecākiem, – rotaļu laukumiņš 50 m2 platībā apvienojumā ar kafejnīcu. Tā ir jaunajiem vecākiem ērta, atbalstoša vide, bet mazajiem - droša un attīstoša telpa. Ņemot vērā lielo pieprasījumu, plānots Pierīgā atvērt otru “Augustiņa istabu”.
“Bezvests.lv SOS” no Ropažu novada izstrādājis personalizētu glābšanas sistēmu “SOSPRO” – pirmais Latvijā radītais risinājums, kas apvieno tehnoloģiju, cilvēku līdzdalību un 16 gadu pieredzi dzīvības glābšanā. Lai nodrošinātu sistēmas pilnvērtīgu ieviešanu un apkalpošanu visā valstī, nepieciešams iegādāties “SOS Control” programmatūru.
Pateicoties “22 un 22” no Ogres novada, Suntažu vecā pasta māja pārtapusi desertnīcā “Pasta māja”, kur, baudot gardus desertus un dzērienus, viesi var uzrakstīt vēstuli, kuru fiziski saņemt pastkastītē pēc viena, pieciem vai 10 gadiem. Gūtā peļa tiek novirzīta dažādiem labdarības mērķiem. Uzņēmums vēlas attīstīties un izveidot ceļojošo "Pasta māju", norāda asociācijā.
“Mentālās veselības centrs” no Rīgas piedāvā kvalitatīvus, plaši pieejamus un efektīvus mentālās veselības pakalpojumus dažādām sabiedrības grupām ar īpašu uzsvaru uz vīriešiem, jo statistika par pašnāvību skaitu vīriešu vidū Latvijā ir graujoša. Uzņēmums vēlas attīstīt digitālos pakalpojumus audio un video formātā, lai tie būtu pieejami pēc iespējas vairāk cilvēkiem.
Konkursa tiešraide būs skatāma un balsot varēs no plkst. 17.00 līdz 19.00 Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas "Facebook" kontā. Tā ir lieliska iespēja ne vien vērtēt sociālās uzņēmējdarbības idejas, bet arī iepazīt uzņēmīgu Latvijas cilvēku darbus un ieceres, kuru mērķis ir radīt pozitīvas pārmaiņas mūsu sabiedrībā.
Konkursā šogad tika saņemts rekordliels pieteikumu skaits no visas Latvijas – 112. Otrajai kārtai tālāk tika izvirzītas 25 spēcīgākās sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvas, kuru autori piedalījās prezentācijas prasmu apmācībās, pēc kurām eksperti noteica 10 konkursa finālistus, vēsta asociācijā.