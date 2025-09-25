Varēs nepirkt OCTA nelietojamiem transportlīdzekļiem

Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais priekšlikums paredz, ka transportlīdzekļa īpašniekam būs tiesības nepirkt OCTA, ja transportlīdzeklis ilgstoši netiek lietots. Lai varētu izmantot šādu iespēju, transportlīdzeklim būs jāatrodas privātā teritorijā, kā arī īpašniekam ir jāveic pasākumi, lai to nevarētu lietot un ar to nodarīt zaudējumus.
Savukārt, ja šādā gadījumā tomēr tiks nodarīti zaudējumi trešajai personai negadījuma rezultātā, tie būtu sedzami no Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas biroja (LTAB) Garantiju fonda, bet LTAB regresa kārtībā tos piedzīs no zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa vadītāja vai īpašnieka.
Komisijas sēdē deputāts Andris Kulbergs (AS) norādīja, ka vajadzētu precizēt, ko nozīmē "veikti nepieciešamie pasākumi, lai novērstu tā lietošanu". Savukārt deputāts Jānis Patmalnieks (JV) teica, ka "nevajag situāciju novest līdz absurdam", likumā paskaidrojot pilnīgi visu.
Satiksmes ministrijas (SM) pārstāvji rosināja likumā ielikt atsauci uz Ceļu satiksmes noteikumiem, kas nosaka, kā pareizi jānovieto transportlīdzeklis, lai tas nevarētu sākt kustēties.
Tāpat sēdē tika diskutēts, vai automašīna, kas novietota privātā garāžu kooperatīvā atsevišķā garāžā, šī likuma izpratnē skaitītos novietota publiski pieejamā vietā vai privātā. Pēc LTAB vadītāja Jāņa Abāšina skaidrotā, ja šāds transportlīdzeklis, kam nebūtu iegādāta OCTA, pašaizdegtos un attiecīgi nodarītu zaudējumus apkārtējiem īpašumiem, atlīdzība cietušajiem tiktu izmaksāta no Garantiju fonda, bet pēc tam regresa kārtībā piedzenama no zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka.
Deputāti atbalstīja FM virzīto priekšlikumu noteikt iespēju neveikt OCTA apdrošināšanu, ja transportlīdzeklis novietots ārpus publiski pieejamas vietas un novērstas iespējas to lietot.
Deputāti šodien nepaspēja izskatīt visus likumprojekta priekšlikumus, un to turpinās skatīt kādā no nākamajām komisijas sēdēm.
Jau ziņots, ka Saeima pērn 14.novembrī pieņēma un Valsts prezidents izsludināja grozījumus OCTA likumā, bet deputāti nebija pamanījuši, ka tajos ir iekļauta norma, kas paredz, ka OCTA apdrošināšanas polise jāiegādājas visiem transportlīdzekļiem, tostarp arī tiem, kas satiksmē piedalās sezonāli, ja vien nav pārtraukta to reģistrācija uz laiku.
Pēc tam Saeima par deviņiem mēnešiem - līdz 2025.gada 1.novembrim - atlika šīs normas spēkā stāšanās termiņu.
Ministru kabinetam tika uzdots sniegt izvērtējumu par Eiropas Savienības direktīvas tvērumu un to, vai šī direktīva ir pārņemta atbilstoši un neparedz kādas atkāpes, savukārt iesaistītajām ministrijām un institūcijām bija jāsagatavo risinājums, lai OCTA polise nav jāpērk transportlīdzekļiem, kuri neatrodas kustībā vai tiek izmantoti sezonāli.