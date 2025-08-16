VAS "Latvijas Pasts" izsolē pārdod nekustamo īpašumu Rīgas ielā 10, Ķegumā

Nekustamais īpašums Rīgas ielā 10, Ķegumā, Ogres novadā ar kadastra Nr. 74090020001 sastāv no divstāvu dzīvojamās ēkas 487.40 m2 un zemes gabala 2091 m2 platībā.
Izsoles sākumcena – 69 000 EUR, solis – 700 EUR. Izsoles sākuma datums 14.08.2025. plkst. 13.00, pieteikšanās izsolei līdz 03.09.2025. plkst. 23.59, izsoles noslēguma datums 15.09.2025. plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi atrodami šeit: izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas – 6 900 EUR, jāapmaksā Izsoles dalības maksa 20 EUR un Rīkotāja dalības maksa 130 EUR, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums personu autorizācijai izsolē.
Informācija par izsoli publicēta laikrakstos "Latvijas Vēstnesis” un "Ogres Vēstis Visiem”, Latvijas Pasta mājas lapā www.pasts.lv. Nekustamā īpašuma apskati un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt darba dienās pie izsoles rīkotāja pa tālruni: 26424665 vai rakstot uz e-pastu: .