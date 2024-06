Vasara - nometņu un radošo darbnīcu laiks

Visa aktuālā informācija par Latvijā, tostarp Ogres novadā, reģistrētajām nometnēm atrodama Valsts izglītības satura centra koordinētajā interneta vietnē www.nometnes.gov.lv. Tajā apkopota informācija gan par pašvaldības, gan privātā sektora organizētām nometnēm. Šogad visā Latvijā pieteikts gandrīz tūkstotis 300 bērnu un jauniešu vasaras nometņu, tostarp 29 Ogres novada teritorijā. Tiesa gan, daļa no reģistrētajām nometnēm ir slēgta tipa – paredzētas konkrētam bērnu lokam – kādas izglītības iestādes vai sporta pulciņa audzēkņiem. Šāda nometne jūnijā notiks Ogres novada Sporta centrā un Jumpravas pamatskolā, jūlijā skautu un gaidu nometne Birzgales pagastā, augustā – Ķeipenes pamatskolā.

Vietu skaits nometnēs sarūk

Pagaidām tikai 19 no Ogres novadā reģistrētajām vasaras nometnēm ir saņēmušas apstiprinājumus visās četrās atbildīgajās instancēs – Veselības inspekcijā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, Pārtikas veterinārajā dienestā un pašvaldībā. Vecākiem tam jāpievērš uzmanība – bez minēto dienestu akcepta nometne darboties nedrīkst.

Ja vecāki vēlas pagūt pieteikt savas atvases kādā no šīm nometnēm, tad ir pēdējais laiks to darīt, jo vairākās OVV aptaujātajās nometnēs lielākā daļa vietu jau ir aizņemtas.

Vēl var pagūt pieteikties diennakts nometnei «Esi zinošs un drošs 2024» ar dzīvošanu ārpus telpām, kas no 25. līdz 29. jūnijam norisināsies Tīnūžu pagasta «Mežadūjās». Tajā paredzēts uzņemt 30 bērnu un jauniešu vecumā no astoņiem līdz astoņpadsmit gadiem. Jautāts, kāpēc ir tik liela vecuma amplitūda, nometnes vadītājs Andris Juškāns stāsta, ka nereti vecākajiem bērniem uz nometni līdzi vēlas doties arī jaunākie un šī ir iespēja paņemt viņus līdzi. Vienus pašus astoņgadīgus bērnus nometnē neuzņems. Nometnē paredzēts sniegt jauniešiem zināšanas un prasmes dažādās nestandarta situācijās un iepazīt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, apgūstot tūrisma elementus, rīcību negadījuma vietā, ugunsdrošību un drošību uz ūdens. Paredzēta arī četrreizēja ēdināšana. Nometne izmaksās – virs simts eiro, taču, kā skaidro vadītājs, tā nav peļņas gūšanai – faktiski tā ir pašizmaksa. Ja būs liela atsaucība, nometnes vadītājs pieļauj, ka vasaras gaitā varētu notikt vēl kāda līdzīga nometne. Andrim Juškānam ir iepriekšējā pieredze dažādu vasaras nometņu organizēšanā. Sadarbībā ar patriotisko fondu «Namejs» viņš ir organizējis Ukrainas karavīru bērnu nometnes, un arī šogad Ogrē būs šāda nometne.

Gan sports, gan radošums

Savukārt no 17. līdz 21. jūnijam Tīnūžu «Kalnliepās» Ineses Barones vadībā norisināsies šovasar jau otrā dienas nometne 30 piecus līdz deviņus gadus veciem bērniem gan ārā, gan telpās, izmantojot teritoriju, kas atrodas pie Tīnūžu sākumskolas, – sporta laukumu, nojumi, zālāju. Plānotas dažādas aktivitātes, tostarp ekskursijas un pārgājieni, gan attīstot fizisko sagatavotību, gan radošumu, apgūstot arī angļu valodu, turklāt nometnes laikā bērni nelietos digitālās ierīces. Katru dienu plānotas divas ēdienreizes – pusdienas un launags.

No 22. līdz 26. jūlijam Ogrē, Čakstes prospektā 16 un 16a, norisināsies dienas nometne «Piedzīvojumiem pa pēdām. Dabas detektīvs», ko organizē Ogres jauniešu iniciatīvas biedrības «Talantu kalve» vadītāja Iveta Žugre, kurai nometņu organizēšanā ir jau piecu gadu pieredze. Nometne paredzēta 30 septiņus līdz divpadsmit gadus veciem bērniem ar mērķi veidot izpratni par dabas daudzveidību, saudzīgu attieksmi pret dabu, tās iemītniekiem un pilnveidot āra dzīves prasmes – caur spēli un komandas uzdevumiem izveidot apmetnes, iegūt uguni un pagatavot veselīgu ēdienu dabā. Būs arī dažādas meistarklases, tostarp kokapstrādes darbnīca, mūzikas meistarklase, detektīvu uzdevumi un daudz kas cits. Nometnes priekšrocība ir tā, ka bērni, kuri dzīvo Ogrē, var atnākt kājām vai atbraukt ar riteni. Paredzēta trīsreizēja ēdināšana. Maksa par nometni ir 270 eiro, bērniem no vienas ģimenes paredzētas atlaides.

No 17. līdz 21. jūnijam Ogrē, Ogres 1. vidusskolā jeb tagad Kalna skolā, norisināsies sporta nometne 26 bērniem vecumā no septiņiem līdz trīspadsmit gadiem, ko organizē biedrība «KidFitLand». Biedrībai ir piecu gadu pieredze vasaras nometņu organizēšanā Pierīgā, bet Ogrē šāda nometne notiek pirmo reizi sadarbībā ar sporta skolotāju Aigu Placēnu. Nometnes vadītājs Konstantīns Mešalkins, kurš ir beidzis Latvijas Sporta akadēmiju un ir profesionāls vieglatlēts, stāsta, ka, lai atklātu sporta daudzveidību, katru dienu paredzēts iepazīt citu sporta veidu. «Mūsu mērķis ir ne vien radīt bērnā interesi par fiziskajām aktivitātēm, dažādiem sporta veidiem un izpratni par veselīga uztura nozīmi, bet vienlaikus spēļu veidā trenēt bērna prātu un attīstīt prasmi darboties komandā,» stāsta Konstantīns, piebilstot, ka ir paredzēta motivēšanas sistēma, pēdējā nometnes dienā arī apbalvošana. Nometnes cena 259 eiro.

Deviņas sporta diennakts nometnes AVDEJEVKA.LV, katra piecu dienu garumā, ar nakšņošanu Turkalnē, viesu namā «Turbas», faktiski visas vasaras garumā – no jūnija līdz augustam – organizē SIA «Bigbro». Nometnes paredzētas bērniem no astoņiem līdz 16 gadiem, piedāvājot iespēju attīstīt ne tikai sportiskās prasmes, bet arī izpausties radoši un iegūt jaunus draugus. Tiesa gan, dalības maksa ir visai prāva – 500 eiro vienam bērnam.

«Rasas krāsās» – vasaras radošās darbnīcas

Trīs dienas nometnes, katra piecu dienu garumā, no 17. jūnija līdz pat 9. augustam norisināsies Ikšķiles Brīvajā skolā, un tās organizē «Nodibinājums Alfa klase». Nometnes paredzētas sešus līdz desmit gadus veciem bērniem, nodrošinot pusdienas un launagu. Nometnes cena no 279 eiro, bērniem no vienas ģimenes paredzētas atlaides. Dalībniekiem būs iespēja pavadīt brīvo laiku, piedaloties dažādās sportiskās un radošās aktivitātēs, doties ekspedīcijās ar riteņiem un pārgājienos.

Savukārt Ikšķilē, Zvejnieku ielā 29, mākslas studijā «Rasas krāsas», profesionālu pedagogu vadībā norisināsies radoši krāsainas meistarklases – no 6. līdz 8. augustam «Cekuliņu vasara» un no 13. līdz 15. augustam «Kosmosa vēju darbnīca». Abas darbnīcas paredzētas bērniem un jauniešiem no pieciem līdz septiņpadsmit gadiem. Darbnīcās to dalībniekiem konditores Esteres Zukules vadībā būs iespēja no marcipāna masas izveidot gardas dāvanas sev, ģimenei un draugiem. Savukārt tekstilmākslinieces Līvas Kaprāles vadībā varēs mācīties no filca darināt rotaļlietas, somiņas vai aksesuārus, bet daiļamata meistars Dionīsijs Miončinskis palīdzēs radīt bižutēriju, gredzenus, piespraudes, matu un roku sprādzes, piekariņus somām no atstarojoša materiāla, kā arī kosmosa vēju atpūstus robotiņus. «Rasas krāsu» vadītāja grafikas un glezniecības māksliniece Lauma Palmbaha dalīsies zīmēšanas, glezniecības, veidošanas, aplicēšanas, kolāžu un instalāciju tehnikas noslēpumos.

OVV turpinās informēt par Ogres novadā šogad plānotajām bērnu vasaras nometnēm un radošajām darbnīcām.

Kas jāzina, izraugoties nometni

Ja tomēr varat atļauties sūtīt bērnu uz kādu no daudzajām citviet Latvijā notiekošajām nometnēm, par kurām informācija atrodama mājaslapā: www.nometnes.gov.lv, der ielāgot dažus nosacījumus:

* vecākiem būtu jāpārbauda – vai nometnes vadītājam ir Apliecība. To var redzēt IZM Valsts izglītības satura centra pārvaldes datubāzē. Ir jābūt arī saskaņojumiem ar VUGD, PVD, Veselības inspekciju un pašvaldību;

* vecākiem jāslēdz līgums ar nometnes organizatoru, kurā jābūt norādītām abu pušu saistībām un atbildībai;

* vēlams noskaidrot, kāda ir nometnē strādājošo līdzšinējā pieredze darbā ar bērniem, kādā veidā un cik operatīvi nepieciešamības gadījumā bērns varēs saņemt medicīnisko palīdzību;

* ja vecāki raizējas par nometnē doto ēdienu, PVD mājaslapā www.pvd.gov.lv iespējams pārbaudīt, vai ēdnīca, kura apkalpo nometni, ir reģistrēta;

*vairāku nometņu organizatori dalībnieku vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, lūdz iesniegt primārās veselības aprūpes ārsta izziņu par dalībnieka veselības stāvokli, kurā norādīta asinsgrupa un izdarītās vakcinācijas;

* vecākiem jānoskaidro arī, kādos apstākļos bērns gulēs. Bieži vien uz nometni jāņem līdzi sava gultas veļa vai guļammaiss. Līdzi jāņem arī nakts apģērbs, sporta apģērbs (gan nodarbībām ārā, gan zālē), sporta apavi, ērti apavi pārgājieniem, istabas čības, pietiekams skaits zeķīšu, T krekliņu gan ar īsām, gan garām piedurknēm, galvassega, mugursoma, personiskās higiēnas piederumi, lietusmētelis, līdzeklis pret odiem, siltas drēbes, kā arī peldkostīms un dvielis;

*ja bērns lieto speciālus medikamentus, vecākiem par tiem jāinformē nometnes vadība un vēlams zāles nodot nometnes vadītāja uzraudzībā ar precīzām norādēm, kā tās lietojamas.