Ceturtdiena, 09.10.2025 20:51
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:51
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 14. augusts, 2021 11:50

Vasaras izskaņā 28.augustā Oveselība aicina piedalīties Veselības dienā Krapē

ogresnovads.lv
Vasaras izskaņā 28.augustā Oveselība aicina piedalīties Veselības dienā Krapē
Sestdiena, 14. augusts, 2021 11:50

Vasaras izskaņā 28.augustā Oveselība aicina piedalīties Veselības dienā Krapē

ogresnovads.lv

Plkst. 9.00 -Jogas nodarbība ikvienam interesentam.Joga nav tikai fizisks vingrinājums, tas ir dziļš sevis izzināšanas ceļš, kurš palīdz nonākt pie iekšējā miera laimīgai un līdzsvarotai dzīvei.Nodarbībā ar apzinātu kustību, savienojot to ar elpu ieskatīsimies katrs sevī, ņemot līdzi ne tikai pieredzi un atmiņas, bet arī vingrinājumus, kuri palīdzēs atvieglot ikdienu un mierināt prātu.

-Plkst. 10.30 -Veselīga uztura nodarbība – meistarklase bērniem un pusaudžiem, kurā būs iespēja uzzināt kā pagatavot gardus našķus un sātīgas uzkodas mazākam nogurumam ikdienā vai treniņu laikā un ātrākai organisma atjaunošanai pēc slodzes. Praktiska nodarbība bērniem un jauniešiem ar diskusiju, spēlēm, gatavošanu. Nāc un pievienojies!


-Plkst. 10.30 - Atbalsta grupas nodarbība vecākiem, kuri audzina pusaudžus. Nodarbībā runāsim par to kā izprast emocija un vadīt tās. Kā savstarpēji komunicēt un labāk saprasties.


-Plkst. 11.30 - Veselīgu maltīšu gatavošanas meistarklase "Veselīgi, pieejami un aktuāli dobē un šķīvī". Gatavošanas nodarbība pieaugušajiem, kurā nogurdinošo ēst gatavošanas pienākumu pārvērtēsim patīkamā laika pavadīšanā, gatavojot vienkāršus, "tīrus", pārdomātus un gardus ēdienus. Pie kopīgi klāta galda diskutēsim par labāko un piemērotāko uzturu mūsu organismam, dalīsimies pieredzē un baudīsim maltīti!


Pasākumā var piedalīties dalībnieki, kuri var uzrādīt derīgu Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu.

Pasākums notiek ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, dalībnieku skaits nodarbībās ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja reģistrēšanās ir obligāta, rakstot uz

Pasākums tiek īstenots ar Ogres novada pašvaldības un Eiropas Sociālā fonda atbalstu (projekts Nr.9.2.4.2/16/I/031 “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem”.

Informāciju sagatavoja Oveselība

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?