-Plkst. 10.30 -Veselīga uztura nodarbība – meistarklase bērniem un pusaudžiem, kurā būs iespēja uzzināt kā pagatavot gardus našķus un sātīgas uzkodas mazākam nogurumam ikdienā vai treniņu laikā un ātrākai organisma atjaunošanai pēc slodzes. Praktiska nodarbība bērniem un jauniešiem ar diskusiju, spēlēm, gatavošanu. Nāc un pievienojies!
-Plkst. 10.30 - Atbalsta grupas nodarbība vecākiem, kuri audzina pusaudžus. Nodarbībā runāsim par to kā izprast emocija un vadīt tās. Kā savstarpēji komunicēt un labāk saprasties.
-Plkst. 11.30 - Veselīgu maltīšu gatavošanas meistarklase "Veselīgi, pieejami un aktuāli dobē un šķīvī". Gatavošanas nodarbība pieaugušajiem, kurā nogurdinošo ēst gatavošanas pienākumu pārvērtēsim patīkamā laika pavadīšanā, gatavojot vienkāršus, "tīrus", pārdomātus un gardus ēdienus. Pie kopīgi klāta galda diskutēsim par labāko un piemērotāko uzturu mūsu organismam, dalīsimies pieredzē un baudīsim maltīti!
Pasākumā var piedalīties dalībnieki, kuri var uzrādīt derīgu Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu.
Pasākums notiek ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, dalībnieku skaits nodarbībās ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja reģistrēšanās ir obligāta, rakstot uz
Pasākums tiek īstenots ar Ogres novada pašvaldības un Eiropas Sociālā fonda atbalstu (projekts Nr.9.2.4.2/16/I/031 “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem”.
Informāciju sagatavoja Oveselība