Jūnija pirmajā dienā vien vietām gaidāms neliels lietus, savukārt nedēļas turpinājumā lietus mākoņi būs vērojami jau plašākā teritorijā, kā arī dažviet gaidāms pērkona negaiss.
Diennakts gaišajās stundās, debesīm skaidrojoties, ultravioletais starojums būs vidēji augsts.
Pirmdien, 1. jūnijā, vietām mākoņi nesīs nelielu lietu. Naktī dažviet austrumu rajonos sabiezēs migla, kas pasliktinās redzamību. Pūtīs lēns vējš. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +9…+14 grādi, Latvijas dienvidaustrumos un jūras piekrastē +5…+8 grādi, bet dienā gaiss iesils līdz +16…+21 grādam.
Otrdien, 2. jūnijā, un trešdien, 3. jūnijā, saule mīsies ar mākoņiem. Otrdien no dienas vidus rietumu un centrālajos rajonos līs, arī trešdien naktī vietām vēl gaidāms lietus, savukārt dienā līs jau plašākā teritorijā, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūšot lēnam vējam, naktīs vietām veidosies migla. Naktis kļūs siltākas, un minimālā gaisa temperatūra būs pārsvarā +8…+13 grādi. Savukārt dienās termometra stabiņš sasniegs +20…+24 grādu atzīmi, bet Kurzemes piekrastē būs nedaudz vēsāks, gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz +15…+20 grādiem.
Nedēļas otrajā pusē turpināsies vasarīgi silts laiks. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu puses vējš. Tomēr pastiprināsies plaša ciklona ietekme, tādēļ dienas būs lietainas.