2021. gada 24. martā tiks organizēts tiešsaistes vebinārs Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novadu pašvaldības iestādēm, organizācijām un uzņēmējiem par Brīvprātīgo darbu un Jauniešu nodarbinātību.

Pasākums tiek organizēts Starpnovadu sadabības projekta "KOPĀ.LABĀK." ietvarā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma atbalstu.

Mērķis ir apzināt un attīstīt iespējas jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā un nodarbinātībā. Pasākumu vadīs neformālās izglītības speciāliste Sintija Lase.
Aicinām pieteikt savu dalību pašvaldību pārstāvjus un organizācijas, uzņēmējus no Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novadiem, kas nodarbojas ar jauniešu nodarbināšanu, ir aktīvi iesaistīti jaunatnes lietu jautājumu un problēmu risināšanā, izzināšanā.
Pasākums notiks tiešsaistes platformā Zoom 24.martā plkst. 16.00 – 19.00.
Iepriekšēja pieteikšanās dalībai pasākumā līdz 22.martam šeit: 
Piekļuves aktīvā saite, lai pievienotos pasākumam "Zoom" platformā, tiks nosūtīta individuāli pēc pieteikuma saņemšanas līdz 23.marta plkst. 17.00.
Informējam, ka pasākuma laikā tiks nodrošināts arī audio un video ieraksts, kā arī pasākuma laikā uzņemtās fotogrāfijas var tikt izmantotas projekta publicitātes nolūkos.
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
