Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītāja Mirdza Streļča apliecina, ka policijas darbiniekiem nākas daudz laika veltīt šai problēmai, jo diemžēl daļa suņu īpašnieku un turētāju bezatbildīgi izturas pret saviem pienākumiem, ignorē noteikumus, tādējādi paužot necieņu pret citiem cilvēkiem.
Ogres novada pašvaldība atgādina, ka suņa īpašnieka vai turētāja pienākumi ir noteikti Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumos Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”.
Jāatceras, ka pilsētu un ciemu publiskajās teritorijās suns ir jāved pavadā, bet, ja suns ir atzīts par bīstamu, tam ir jābūt uzliktam uzpurnim. Bez pavadas suns var atrasties zaļajā zonā un mežā pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību. Te gan jāpiebilst, ka pašvaldība ir tiesīga noteikt vietas, kurās suņa atrašanās bez pavadas ir aizliegta, un Ogres novada pašvaldības 16.12.2010. saistošie noteikumi Nr. 49/2010 “Suņu un kaķu turēšanas kārtība Ogres novadā” nepieļauj suņu atrašanos dabas parka “Ogres Zilie kalni” slēpošanas un skriešanas trasēs un bērnu laukumā, bet pārējā parka teritorijā suņus nedrīkst laist bez pavadas. Diemžēl vērojumi liecina, kaslēpošanas un skriešanas trasēs un bērnu laukumāsuņi atrodas lielā skaitā gan ar pavadu, gan bez, tāpat arī pārējā dabas parka teritorijā.
Pašvaldība arī atgādina: ja suns atrodas ārpus telpām tā īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā esošajā teritorijā, suņa īpašniekam vai turētājam ir pienākums nodrošināt pilnīgu attiecīgās teritorijas norobežošanu no publiskai lietošanai paredzētās teritorijas, novēršot iespēju sunim izkļūt no tās.
Likumi un noteikumi tiek izdoti, lai cilvēki tos ievērotu, diemžēl daļa sabiedrības uzskata, ka likumus un noteikumus var ignorēt, arī tos, kuros izvirzītas prasības saistībā ar suņu turēšanu. Te gan jāatgādina, ka par likumu un noteikumu neievērošanu ir paredzēta administratīvā atbildība, un saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr. 49/2010 “Suņu un kaķu turēšanas kārtība Ogres novadā” par šo noteikumu neievērošanu fiziskām un juridiskām personām var tikt izteikts brīdinājumu vai piemērots naudas sods – fiziskām personām līdz 70 soda vienībām, bet juridiskām personām līdz 280 soda vienībām (saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu viena naudas soda vienība ir 5 eiro).