Veicinās cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību Liene Reine-Miteva, sociālā uzņēmuma “Ligero” vadītāja

2023. gada marta sākumā Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē reģistrēti vairāk kā 55700 bezdarbnieki, no tiem 7457 ir cilvēki ar invaliditāti. Bezdarbnieku ar invaliditāti īpatsvars no kopējā bezdarbnieku skaita - 13.4%. Tāpat grūtības atrast darbu ir jauniešiem bez iepriekšējas darba pieredzes, senioriem, jaunajām māmiņām un kara bēgļiem no Ukrainas. Lai risinātu šo problēmu, sociālais uzņēmums “Ligero” jau ceturto reizi rīko Darba iespēju festivālu “Visiem!” un aicina uzņēmumus un organizācijas pieteikt savu dalību.