Lai samazinātu CO2 emisijas, siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu un panāktu maksimālu izmaksu efektivitāti, projekta ietvaros ēkā plānots siltināt ārsienu, cokolu, jumtu, pagraba pārsegumu. Tāpat paredzēta arī logu nomaiņa, veco ieejas mezglu nomaiņa pret blīvām ārdurvīm ar aizvērēj-mehānismiem, montējot tvaika un nokrišņu izolācijas perimetra lentas, apkures sistēmas procesora nomaiņa, decentralizētās ventilācijas sistēmas ierīkošana ar rekuperācijas sistēmu, kā arī gaismekļu nomaiņa.
Projekta kopējās izmaksas ir 612 292,44 eiro, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums ir 91 843,87 eiro.
Veiks energoefektivitātes pasākumus Ogresgala PII "Ābelīte"
Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnijā apstiprinātais Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojums "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem valsts budžeta finansējuma piešķiršanai, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu" paredz finansējumu Ogresgala pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" ēkas energoefektivitātes uzlabošanai.