Rezultāti liecina, ka peldēties atļauts:
- Ogres HES ūdenskrātuvē Brīvības ielā 124/126, Ogrē;
- Ogres vecupē Salas ielā 2, Ogrē;
- Abzas dzirnavdīķī Suntažu pagastā;
- baseinā pie skolas Madlienas pagastā;
- Vilku karjerā Madlienas pagastā;
- Plāteres ezerā Madlienas pagastā;
- Plaužu ezerā Ķeipenes pagastā;
- Ogres upē pie Hipodroma Ogresgala pagastā;
- Mežezerā Tīnūžu pagastā;
- Dubkalnu karjerā Ogres Zilajos kalnos;
- Mazajā Juglā (Jāņkrasti) Tīnūžu pagastā;
- Selēku ezerā (Meža Selēkas) Tīnūžu pagastā;
- Daugavas pludmalē Rīgas ielā 20, Ikšķilē;
- Daugavā, peldvietā “Dzelmes”, pie baznīcas, Jumpravas pagastā;
- Rītupītes peldvietā;
- Daugavā, peldvietā “Austriņu ceļš” Lielvārdē;
- Daugavā, peldvietā “Daugavas iela” Lielvārdē.
Peldēties atļauts arī Rīgas HES ūdenskrātuvē J. Alunāna ielā, Ogrē, taču Veselības inspekcija aicina novērtēt zilaļģu iespējamo savairošanos un nepeldēties, ja ūdens šķiet aizdomīgs.