Ceturtdiena, 09.10.2025 20:52
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:52
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 23. jūlijs, 2021 16:53

Veiktas atkārtotas ūdens kvalitātes pārbaudes neoficiālajās peldvietās Ogres novadā

Veiktas atkārtotas ūdens kvalitātes pārbaudes neoficiālajās peldvietās Ogres novadā
Piektdiena, 23. jūlijs, 2021 16:53

Veiktas atkārtotas ūdens kvalitātes pārbaudes neoficiālajās peldvietās Ogres novadā

Šī gada 16. jūlijā ir veiktas atkārtotas ūdens kvalitātes pārbaudes neoficiālajās peldvietās Ogres novadā.


Rezultāti liecina, ka peldēties atļauts:
- Ogres HES ūdenskrātuvē Brīvības ielā 124/126, Ogrē;
- Ogres vecupē Salas ielā 2, Ogrē;
- Abzas dzirnavdīķī Suntažu pagastā;
- baseinā pie skolas Madlienas pagastā;
- Vilku karjerā Madlienas pagastā;
- Plāteres ezerā Madlienas pagastā;
- Plaužu ezerā Ķeipenes pagastā;
- Ogres upē pie Hipodroma Ogresgala pagastā;
- Mežezerā Tīnūžu pagastā;
- Dubkalnu karjerā Ogres Zilajos kalnos;
- Mazajā Juglā (Jāņkrasti) Tīnūžu pagastā;
- Selēku ezerā (Meža Selēkas) Tīnūžu pagastā;
- Daugavas pludmalē Rīgas ielā 20, Ikšķilē;
- Daugavā, peldvietā “Dzelmes”, pie baznīcas, Jumpravas pagastā;
- Rītupītes peldvietā;
- Daugavā, peldvietā “Austriņu ceļš” Lielvārdē;
- Daugavā, peldvietā “Daugavas iela” Lielvārdē.

Peldēties atļauts arī Rīgas HES ūdenskrātuvē J. Alunāna ielā, Ogrē, taču Veselības inspekcija aicina novērtēt zilaļģu iespējamo savairošanos un nepeldēties, ja ūdens šķiet aizdomīgs.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?