Šķīvjus savāksim, paldies cilvēkiem
Kad piezvanām saimniecei, ir pagājušas vien pāris stundas, kopš sociālajos tīklos ielikts lūgums atsaukties labas gribas cilvēkus, kas var palīdzēt ar šķīvjiem. Viņa izsaka milzīgu pateicību cilvēkiem, kuru atbalsts šodien pārsteidz. Zvana un raksta no malu malām, un šobrīd izskatās, ka ar pašu spēkiem salabojot plauktus un sociālo tīklu lietotāju atbalstu negaidītā vēja izraisītā nelaime būs pārvarēta. Sabīne pauž lielu pateicību ikvienam: “Man tikko zvanīja pat no Rīgas un Codes, piedāvājot šķīvjus. Tagad domāju, ka nepieciešamo skaitu šķīvjus patiešām savāksim.”
Šķīvju nozīme mājražošanas procesā ir brīdī, kad ir nepieciešamība sagatavoto siera ritulīti ielikt nospiesties, un tas tiek darīts starp diviem šķīvjiem. “Apakšā ir lielāks šķīvis, tad tiek likts siers, tad mazāks virsū un tam virsū slogs. Mēs bez šiem šķīvjiem iztikt nevaram turpmākā ražošanas procesā, lai arī esam nelieli mājražotāji un darbu izdarām savā nelielajā mājas virtuvē,” plašāk skaidro Sabīne.
Laikam esam daudz laba darījuši citiem
Saimniece lielo cilvēku atsaucību uz spontāno lūgumu saista ar pašu vienmēr lielo atsaucību dažādiem labas gribas projektiem. Princips “ko sēsi, to pļausi” burtiski parādās šajā situācijā.
“Mēs paši ļoti bieži cenšamies darīt labu citiem un atsaucamies uz dažādu veida pasākumiem, kur, piemēram, jaunieši aicina ziedot sieru kādiem skolu pasākumiem vai kādas universitātes aicina. Parasti šādus pasākumus reti kurš grib atbalstīt un sponsorēt. Mēs arī savus sierus Ukrainai sūtam, pat mašīnu esam noziedojuši,” atceras saimniece.
Kopš “Lapsu mājas siers” pastāv, viņi atbalsta daudz bezmaksas labdarības aktivitātes vai nu ar produkciju vai, piemēram, novadot kādas meistarklases. Pērn divas šādas siera meistarklases vadītas ir Ogres sociālajam dienestam. Ziemassvētkos ar produkciju atbalstīts ir kāds senioru pasākums. “Daudz jau nevaram atļauties ziedot, bet tad, kad ir iespēja, mēs to ļoti cenšamies. Īpaši ja lūdz mūs kāds no Ogres novada, grūti atteikt.”
Apstāties nav laika
Saimniece strikti saka, ka nekādu ilgo atkopšanās pauzi nevar ņemt, jo jau šonedēļ gaidāmi vairāki gadatirgi, kuros jābūt. “Lapsu mājas siers” ar savu produkciju būsšot sastopami gan Ogres, gan Siguldas stādu parādēs, gan Mazsalacā un Aizkrauklē, kur notiks armijas parāde. Ikdienā cilvēki var piezvanīt (26 838 017)un piestāt pie mājražotāju nama – Ogres ielā 4. Ja siers ir uz vietas, vienmēr ir iespēja to iegādāties.
“Mums jau ir vēl arī nakts stundas,” apņēmīgi atrauc Sabīne, kad vaicājam, kā uzspēs saražot nepieciešamo daudzumu. Vien smaidot viņa piebilst, ka “jūnijā tāpat neviens negulēs", jo tad – Jāņi. Un šis esot tāds kā treniņš pirms saspringtā jūnija.
Apņēmību strādāt noteikti uztur cilvēku lielā mīlestība. “Šodien piedzīvoju, cik cilvēku atsaucība ir gan nepārspējama! Mēs to ļoti augstu novērtējam!” tā Sabīne.
Vairāk par "Lapsu Mājas sieru" -
Kā vēsta novada garšas mājas lapa - "Lapsu Mājas siers" ir siers, kura sastāvā ir gotiņas piens, skābs krējums un olas. Lapsu mājas sieri ir atzīti par produktiem ar augstu kvalitāti un ir iegūts Zaļās Karotītes statuss. Sieru meistars ir Jānis Lapsa, tieši tāpēc arī radās sieru nosaukums - "Lapsu Mājas siers". Katrs siera ritulītis ir 100% roku darbs - katrā siera ritulītī ir pievienotas gan emocijas, gan sajūtas, gan laba vēlējumi. Šobrīd kopumā pieejams Lapsu mājas siers ar vairāk kā 20 garšām. Bez tradicionālajām sieru garšām (ķimene, ķiploks, bez piedevu) Lapsu Mājas sieram ir arī īpašie sieri, kas izceļ "Lapsu Mājas siera" sortimentu - piemēram, ar kaltētām baravikām, ar zaļajām olīvām, sinepju sēklām, čia sēklām, lobītām vai kraukšķīgām kaņepju sēklām, saldais ar piparkūku garšu. "Lapsu Mājas siera" unikalitāte - pirmais Latvijā ražotais bezlaktozes siers - arī ar vairāk kā 20 dažādām garšām.