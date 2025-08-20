Vēl četros Ogres novada pagastos ievēlēti iedzīvotāju padomju priekšsēdētāji, vietnieki un sekretāri

Trešdiena, 20.08.2025 14:28
No 15 iedzīvotāju padomēm, kas izveidotas Ogres novada pilsētās un pagastos, 10 padomes sanāca uz savu pirmo sēdi jūlija otrajā pusē, lai no sava vidus ievēlētu padomes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru.
Augustā iedzīvotāju padomes sēdes ir notikušas vēl četros pagastos – Birzgalē, Suntažos, Mazozolos un Meņģelē.

Birzgales pagasta iedzīvotāju padomē darbojas pieci pagasta iedzīvotāju ievēlētie pārstāvji. Savā pirmajā sēdē padomes locekļi nolēma par padomes  priekšsēdētāju ievēlēt Lauri Avenu, par priekšsēdētāja vietnieku – Imantu Ziedu, par sekretāru – Kristapu Kundertu.

E-pasts saziņai ar Birzgales pagasta iedzīvotāju padomi  

Suntažu pagasta iedzīvotāju padome arī darbojas piecu personu sastāvā. Par šīs padomes priekšsēdētāju ievēlēta Monika Sīle, par priekšsēdētāja vietnieku – Alvils Blankveins un par sekretāri – Kristīne Zobena.

E-pasts saziņai ar Suntažu pagasta iedzīvotāju padomi  

Mazozolu pagasta iedzīvotāju padome, kas izveidota trīs personu sastāvā, savā pirmajā sēdē amatus sadalīja šādi: par padomes priekšsēdētāju ievēlēta Klinta Ieleja, par priekšsēdētājas vietnieku – Māris Aļeksejevs, savukārt sekretāres amats uzticēts Santai Gluhai.

E-pasts saziņai ar Mazozolu pagasta iedzīvotāju padomi  

Meņģeles pagasta iedzīvotāju padomē arī izveidota trīs personu sastāvā. Par padomes priekšsēdētāju ievēlēts Aivars Jānis Bramanis, par priekšsēdētāja vietnieku – Ernests Eglītis, par sekretāri – Velga Zeibote.

E-pasts saziņai ar Meņģeles pagasta iedzīvotāju padomi  

Lauberes pagasta iedzīvotāju padomes pirmā sēde notiks 29. augustā.

Pašvaldība atgādina, ka saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2025 “Ogres novada pašvaldības iedzīvotāju padomju nolikums”, iedzīvotāju padomes sēdes ir atklātas un tajās ir tiesības piedalīties ikvienam attiecīgās padomes darbības teritorijas iedzīvotājam.

Informācija par  katra pagasta un pilsētas iedzīvotāju padomes sēžu norises laiku, vietu un darba kārtību pieejama pašvaldības mājaslapā, tāpat mājaslapā ikvienam interesentam ir pieejami katras padomes sēžu protokoli.

