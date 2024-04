Vēl šodien un rīt var piedalīties aptaujā par Ogres novada jauno saukli un suvenīriem

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā pašreizējā Ogres novada administratīvā teritorija veidojās, apvienojoties Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novadiem.





Ogres novada pašvaldība turpina darbu pie Ogres novada zīmolvedības, mārketinga komunikācijas stratēģijas un vizuālās identitātes izstrādes, ar mērķi uzlabot novadu tēlu atbilstoši mūsdienu tendencēm, nostiprināt novadu atpazīstamību Latvijas un starptautiskā kontekstā.





Ogres novads – latviskās dzīvesziņas šūpulis



Lai veicinātu iedzīvotājos piederības sajūtu savam novadam, Ogres novada pašvaldība lēmusi par labu jaunas, vienojošas un spēcinošas vizuālās identitātes izveidei. Tā iemieso Ogres novada unikālā kultūrvēsturiskā mantojuma un leģendāro personību apvienojumu vienā patriotisma un lepnuma pilnā sauklī. Jaunā saukļa “Šeit dzimst leģendas” galvenais vēstījums ir izcelt ikviena jaunā Ogres novada leģendāros stāstus un vietējās personības un simboliski pietuvināt apvienoto novadu iedzīvotājus jaunajam teritoriālajam sadalījumam. Ogres novads ir Latvijas ģeogrāfiskais centrs ar spēcīgu un vērā ņemamu vēsturi, kurai ir liela loma latviskās pašapziņas un vērtību iedibināšanā.





Izstrādājot Ogres novada saukli un novada suvenīra konceptu, Ogres novads ir uzsvērts kā latviskās dzīvesziņas šūpulis. Ogres novads ir mājas stipriem cilvēkiem, te norisinās būtiski notikumi. Šis mantojums iedvesmo, ir iedvesmojis un iedvesmos novadniekus un citus arī nākotnē, arī tālu aiz novada robežām.





Iecere Ogres novada sauklim “Šeit dzimst leģendas” atspoguļo:





unikālo talantu, ambīciju un iespēju sakausējumu, uz kā pamata novada iedzīvotāji spēj realizēt savus sapņus un būt vienoti kopēju mērķu sasniegšanā. Tā ir liecība par nodomu spēku un neierobežotu potenciālu, kuru izpausmes ļauj pamatoti lepoties ar Lāčplēsi un eposa autoru Andreju Pumpuru, Lielvārdes jostu, pirmo mūra baznīcu Baltijā un daudz ko citu;



leģendas vieno un aptver visu novada teritoriju – katrā pagastā, katrā pilsētā un katrā ciemā tiek loloti sapņi un atbalstīti centieni, kas rezultējas ievērojamos sasniegumos sportā, mākslā, politikā un citur. Šeit savijas pagātnes un mūsdienu leģendu kolektīvā enerģija, iedvesmojot arī jaunās paaudzes veidot savu unikālo dzīves gājumu un atstāt neizdzēšamas pēdas vēstures plūdumā;



Ogres novada kultūrvēsturiskie pieminekļi un industriālais mantojums ir liecinieki neparastajiem dzīves līkločiem, ko pieredzējuši to autori. Vēsturiskie pieminekļi atgādina par mūžseno varoņstāstu morāli, bet industriālais mantojums atspoguļo izdomu un neatlaidību, kā neatņemamas novadnieku rakstura iezīmes;



talanta un aizrautīgas dedzības alķīmija ļauj dzimt leģendām, kuras spēj mainīt pašas vēstures ritējumu visai tautai labvēlīgā veidā. Cilvēka potenciāla daudzveidīgums vērpjas cauri gadsimtiem, veidojot neatkārtojamu, liktenīgu rakstu, kurā ikvienam novada iedzīvotājam ir sava, īpaša loma.



Dekoratīvais šķīvis – pārticības, viesmīlības un prestiža simbols



Papildus jaunajai vizuālajai identitātei Ogres novada pašvaldība nāk klajā ar īpašu suvenīru kolekciju – šķīvji ar leģendāru gleznu reprodukcijām.

Ir radīti četri dekoratīvie šķīvji. Godinot latviešu varoņeposa “Lāčplēsis” nozīmi, tā leģendāros varoņus un norises vietu, vienam no Ogres novada dekoratīvajiem šķīvjiem izmantota virtuozās gleznotājas un dekoru autores Tamāras Meijas 1935.gada ilustrācija “Lāčplēša teika”, bet otram – ievērojamā grafiķa Herberta Mangolda brīnišķīgais darbs “Pie upes”, kas radīts 1934. –1940. gados. Abos šķīvjos izmantotais likteņupes motīvs akcentē Daugavas leģendāro lomu Ogres novada pastāvēšanas vēsturē. Divos citos šķīvjos izmantoti unikāli oriģinālie sienu un griestu gleznojumu fragmenti no Ogres sanatorijas, kurus 1927. gadā radījis izcilais gleznotājs un lietišķās mākslas meistars Ansis Cīrulis. Laimīgā kārtā šie leģendārie mākslinieciskie retumi ir nesen glābti no aizmirstības, atjaunoti un tagad aplūkojami visā krāšņumā.





Kāpēc suvenīriem izvēlēts tieši dekoratīvais šķīvis? Tas tāpēc, ka dekoratīvais šķīvis kā pārticības, viesmīlības un prestiža simbols ir teju mūžīgs artefakts, kas vizuāli valdzinošā un praktiski taustāmā veidā atspoguļo ilustrētās vietas būtību, stāstus un leģendas. Dekoratīvo šķīvju mūžs tālu pārsniedz cilvēkam atvēlēto un ļauj saglabāt atmiņas dzīvas, nododot stāstus un leģendas no paaudzes paaudzē.





Savukārt Ogres novada dekoratīvie šķīvji ļaus glabāt savā tuvumā daļiņu no bagātīgā novada mantojuma, tie kļūs par piemiņas lietām ar sentimentālu vērtību, kas rosina patīkamas atmiņas un stiprina saikni ar leģendām apvīto novadu, pārvarot laiku un attālumu.

Pēc sabiedrības viedokļa noskaidrošanas aptaujas rezultāti tiks iesniegti Ogres novada pašvaldības domei lēmuma pieņemšanai par ieceres Ogres novada saukļa “Šeit dzimst leģendas” un suvenīru – dekoratīvie šķīvji – apstiprināšanu, noraidīšanu vai uzdevuma precizēšanu.





Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošana turpinās līdz 19. jūlija plkst. 13.00.





Iedzīvotāji aptaujā var piedalīties, aizpildot aptaujas anketu portālā www.visidati.lv, savukārt papīra formātā anketas pieejamas Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC): Ikšķilē, Peldu ielā 22, Ķegumā, Lāčplēša ielā 1, Lielvārdē, Raiņa ielā 11a, Birzgalē, Lindes ielā 2, Rembatē, Lielvārdes ielā 3, Tīnūžos, “Kraujās”, kā arī Ogres novada pagastu pārvaldēs.