Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir pateikties tiem Latvijas iedzīvotājiem un organizācijām, kas savu laiku ziedo brīvprātīgajam darbam sabiedrības labā, kā arī veicināt iedzīvotāju un organizāciju interesi un iesaisti brīvprātīgajā darbā. Šogad aicinām pieteikt pretendentus četrās nominācijās – Gada brīvprātīgais, Gada brīvprātīgā darba koordinators, Gada brīvprātīgā darba organizētājs un Gada notikums.
Izvirzīt pretendentus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2025” var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija, valsts vai pašvaldību iestāde. Pieteikuma anketa un godināšanas nolikums pieejami NVA tīmekļvietnē un portālā www.brivpratigie.lv. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2025. gada 5. novembrim.
Pērn godināšanā “Gada brīvprātīgais 2024” goda zīmes saņēma:
- Aldis Silovs – biedrības “Tavi draugi” brīvprātīgais;
- Austra Sipeniece – Pensionāru biedrības "Jaunpils" vadītāja;
- Eva Valtere – Ozolnieku jauniešu iniciatīvu centra brīvprātīgā;
- Gunita Mežniece – Hospiss LV brīvprātīgā;
- Ligita Stikute – Lūznavas muižas brīvprātīgā;
- Mudīte Paegle – Hroniski slimo bērnu draugu biedrības „Sūrābele” vadītāja;
- Engures brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
- Biedrība “Svētās Ģimenes Māja”
- Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls
- Par brīvprātīgā darba popularizēšanu un nozīmīgu ieguldījumu Senioru skolu tīkla izveidē Latvijā ar Labklājības ministrijas Goda rakstu apbalvota Ilga Antuža.