Projektu konkurss „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” dod iespēju iedzīvotājiem īstenot projektus dažādās ar dzīves vides kvalitātes uzlabošanu saistītās sfērās.
Tā ietvaros iedzīvotāju grupas un nevalstiskās organizācijas var pieteikt projektus, kas tiek īstenoti visā jaunizveidotā Ogres novada administratīvajā teritorijā, ir saistīti ar dzīves kvalitātes uzlabošanu un sniedz labumu pēc iespējas plašākai sabiedrībai.
Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 80 000 eiro. Maksimālā summa, kas var tikt piešķirta vienam projektam, ir 2000 eiro.
Konkursa prioritātes:
- publiski pieejamu atpūtas, sporta un sabiedrisko zonu un objektu izveide, atjaunošana, labiekārtošana un apzaļumošana;
- kultūrvēsturisku objektu atjaunošana, labiekārtošana un apzaļumošana;
- jaunu vides objektu izveide;
- citas investīcijas publiski pieejamā infrastruktūrā un/vai sabiedriski nozīmīgu problēmu risināšanai.
Projektu pieteikumi konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” jāiesniedz līdz 2022. gada 23. februārim plkst. 17.00. Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, norādījumi tās aizpildīšanai un citi ar konkursu saistītie dokumenti pieejami Ogres novada pašvaldības mājaslapā (sadaļā Pašvaldība – Projekti – Projekti) šeit.
Projektu iesniedzēji par iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšanas rezultātiem tiks informēti līdz 2022. gada 6. maijam.
Konsultācijas par projektu konkursu sniedz Ogres novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste – projektu vadītāja Sanda Zemīte (tālr. 65022169, e-pasts: ).
Otrs pašvaldības izsludinātais projektu konkurss – “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) – jau ir noslēdzies; tajā tika saņemti 58 projektu pieteikumi. Arī šajā konkursā projektu iesniedzēji par pieteikumu apstiprināšanu vai noraidīšanu tiks informēti līdz 6. maijam.