Ceturtdiena, 09.10.2025 22:46
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:46
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 11. marts, 2022 11:23

Vēl var pieteikt projektus konkursa "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" papildu kārtā

ogresnovads.lv
Vēl var pieteikt projektus konkursa "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" papildu kārtā
Piektdiena, 11. marts, 2022 11:23

Vēl var pieteikt projektus konkursa "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" papildu kārtā

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldība atgādina, ka līdz 16. martam vēl ir iespējams iesniegt projektu pieteikumus pašvaldības izsludinātajā papildu kārtā projektu konkursā „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”. Tā ietvaros iedzīvotāju grupas un nevalstiskās organizācijas var pieteikt projektus, kas tiek īstenoti visā jaunizveidotā Ogres novada administratīvajā teritorijā, ir saistīti ar dzīves kvalitātes uzlabošanu un sniedz labumu pēc iespējas plašākai sabiedrībai.

Kopējais konkursa abu kārtu ietvaros pieejamais finansējums ir 80 000 eiro. Maksimālā summa, kas var tikt piešķirta vienam projektam, ir 2000 eiro.

Konkursa prioritātes:

  1. publiski pieejamu atpūtas, sporta un sabiedrisko zonu un objektu izveide, atjaunošana, labiekārtošana un apzaļumošana;
  2. kultūrvēsturisku objektu atjaunošana, labiekārtošana un apzaļumošana;
  3. jaunu vides objektu izveide;
  4. citas investīcijas publiski pieejamā infrastruktūrā un/vai sabiedriski nozīmīgu problēmu risināšanai.

Projektu pieteikumi konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” papildu kārtas ietvaros jāiesniedz līdz 2022. gada 16. martam plkst. 17.00Konkursa papildu kārtā drīkst piedalīties tikai tie projektu iesniedzēji, kas nav iesnieguši projekta pieteikumu konkursa pamatkārtā.

Vairāk informācijas - paziņojumā par konkursa papildu kārtas izsludināšanu.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?