Kopējais konkursa abu kārtu ietvaros pieejamais finansējums ir 80 000 eiro. Maksimālā summa, kas var tikt piešķirta vienam projektam, ir 2000 eiro.
Konkursa prioritātes:
- publiski pieejamu atpūtas, sporta un sabiedrisko zonu un objektu izveide, atjaunošana, labiekārtošana un apzaļumošana;
- kultūrvēsturisku objektu atjaunošana, labiekārtošana un apzaļumošana;
- jaunu vides objektu izveide;
- citas investīcijas publiski pieejamā infrastruktūrā un/vai sabiedriski nozīmīgu problēmu risināšanai.
Projektu pieteikumi konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” papildu kārtas ietvaros jāiesniedz līdz 2022. gada 16. martam plkst. 17.00. Konkursa papildu kārtā drīkst piedalīties tikai tie projektu iesniedzēji, kas nav iesnieguši projekta pieteikumu konkursa pamatkārtā.
Vairāk informācijas - paziņojumā par konkursa papildu kārtas izsludināšanu.