Vēlēšanu uzvarētājs Latvijā un Ogres novadā ir "Apvienotais saraksts", dažos iecirkņos balsis vēl skaita

CVK mājaslapā atjaunota informācija 07:21 un tā vēsta, ka 94% iecirkšni ir saskaitījuši savas balsis, 75% iecirkņi saskaitījuši balsis pa kandidātiem par un pret, savukārt kopējā vēlētāju aktivitāte Latvijā bijusi - 51,81%.
Teju visos novados, kur šobrīd apkopoti rezultāti, uzvar AS. Atšķirīgi ir Latgales vēlēšanu apgabalā - tur 15. Saeimas vēlēšanās visvairāk balsu saņēmusi partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV), kas ieguvusi 25 174 balsis jeb 29,07% no apgabalā derīgo aplokšņu skaita, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas publicētie provizoriskie rezultāti.
Ogres novadā vēlēja 61,89%
Ogres novadā 15. Saeimas vēlēšanās arī pārliecinoši uzvarējis šo vēlēšanu līderis - "Apvienotais saraksts" ar 43,1% balsu, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas publicētie provizoriskie dati.
Savukārt pašvaldības mēra Andra Krauja (NA) pārstāvētā Nacionālā apvienība (NA) saņēmusi salīdzinoši tikai 10,7% balsu.
Tai seko "Latvija pirmajā vietā" ar 8,66% balsīm, savukārt "Jauno vienotību" atbalstīja 7,77% vēlētāju. Iepriekšējās Saeimas vēlēšanās pirms četriem gadiem šis politiskais spēks saņēma 23,29% balsu, ieņemot līdera pozīcijas pašvaldībā.
"Progresīvie" saņēma 7,15% iedzīvotāju balsis, bet "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" - 6,37%.
Pārējās partijas Ogres novadā nav pārvarējušas 5% barjeru.
Ogres novadā balsstiesības bija 44 232 iedzīvotājiem, no kuriem vēlēšanās piedalījās 27 374 jeb 61,89%. Derīgas tika atzītas 27 347 aploksnes, bet derīgo vēlēšanu zīmju skaits sasniedza 27 029.
Rezultāti Latvijā un koalīcijas aprises
ZZS pakļūstot zem 5% barjeras un iegūstot 4,62% balsu, virs šīs latiņas palikušas sešas partijas.
No līdz šim saskaitītajām balsīm par AS atdoti 35,44% balsu. Otrajā vietā ar 13,22% balsu ir "Latvija pirmajā vietā" (LPV), kam ar 11,73% balsu seko partiju apvienība "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ). Par Nacionālo apvienību (NA) no patlaban saskaitītajām balsīm nobalsoja 9,09%.
Tālāk seko "Progresīvie" ar 7,24% balsu un "Jaunā vienotība" (JV) ar 6,18% balsu.
Līdz ar to šīs partijas pašlaik var cerēt uz iekļūšanu Saeimā. ZZS izkrītot no Saeimā potenciāli iekļūstošo partiju loka, būtiski pieaudzis AS iegūstamo mandātu skaits. AS pie šāda spēku samēra var cerēt uz 41 deputāta krēslu. Tikmēr LPV var cerēt uz 17 mandātiem, SV/AJ - 15, NA - 11, "Progresīvie" - deviņiem, bet "JV" - septiņiem mandātiem.
Tas nozīmē, ka līdzšinējā koalīcija nepilnā sastāvā - bez ZZS - varētu kopumā izcīnīt 59 vietas Saeimā, tādējādi nodrošinot vairākumu. Saskaņā ar pašreizējiem rezultātiem koalīciju izveidot un vairākumu nodrošināt, ņemot vērā iepriekš iezīmētās "sarkanās līnijas" var arī tikai divas partijas - AS un NA, kopumā iegūstot 52 deputātu mandātus.
Līdztekus ZZS pārējās partijas nav savākušas vismaz 5% balsu. Partijai "Mēs mainām noteikumus" pašlaik ir 3,47% balsu, partijai "Latvijas attīstībai" - 2,13% balsu, partijai "Stabilitātei" - 2,03% balsu, partijai "Austošā saule Latvijai" - 1,34% balsu, partijai "Gobzema saraksts" - 0,98% balsu, partijai "Saskaņas centrs" - 0,84% balsu, bet Jaunajai konservatīvajai partijai - 0,33% balsu.