Pirmajā iepriekšējās balsošanas dienā, 31. maijā, nobalsoja 837 vēlētāji, bet 3. jūnijā, otrajā balsošanas dienā, iespēju nobalsot iepriekš izmantoja 1890 vēlētāji.
Iepriekšējā balsošana turpināsies 4. jūnijā, visi vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no plkst. 13.00 līdz 20.00. Galvenajā vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, vēlēšanu iecirkņi tiks atvērti plkst. 7.00 un slēgti plkst. 20.00. Pēc iecirkņu slēgšanas vēlēšanu iecirkņu komisijas uzsāks balsu skaitīšanu.
Ogres vēlēšanu apgabalā darbojas 27 vēlēšanu iecirkņi, visiem ir vienāds darba laiks (iecirkņu saraksts šeit:).
Ogres novada vēlēšanu komisijas atgādina, ka ikvienam vēlētājam vēlēšanu iecirknī ir jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības, t.sk. obligāta sejas aizsargmaskas lietošana – ja vēlētājs atsakās lietot sejas masku, tad nobalsot nav iespējams. Vēlēšanu komisija aicina vēlētājus būt apzinīgiem un ievērot šo prasību.