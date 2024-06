Ogres novadā lielākā aktivitāte bijusi Ikšķilē. Informācija no Ogres novada vēlēšanu iecirkņiem

Ogres novadā lielākā aktivitāte bijusi Ikšķilē. Līdz plkst.16 vēlēšanu iecirknī, kas atrodas Ikšķiles tautas namā, bija nobalsojuši 1649 pilsoņi, savukārt, Ogres novada kultūras centrā iekārtotajā iecirknī - 1509 pilsoņi, arī citos novada vēlēšanu iecirkņos vēlētāji visu laiku nāk un nodod savas balsis, komentēja Sapožņikovs.

Raksturojot vēlēšanu norisi, Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs atzina, ka laiku pa laikam gadās tehniskas aizķeršanās ar Vēlētāju reģistru, taču tās ir īslaicīgas.

Vienā no Ogres novada vēlēšanu iecirkņiem vēlētājam bija gan derīga pase, gan identifikācijas karte, taču viņš nebija iekļauts Vēlētāju reģistrā. Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) skaidrojusi, ka vēlētājam ir jāpārbauda par sevi dati "Latvija.lv PMLP" e-pakalpojumā "Vēlētāju datu pārvaldība". To var izdarīt pats vēlētājs. Ja vēlētājs konstatē, ka ir izslēgts no Vēlētāju reģistra, pamatojoties uz CVK lēmumu, tas nozīmē, ka vēlētājs ir ticis iekļauts citas Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts vēlētāju sarakstā. Tas nozīmē, ka šajās vēlēšanās diemžēl piedalīties nevarēs, jo visticamāk, ir iekļauts citas ES dalībvalsts vēlētāju reģistrā. Ja vēlētājs nezina, kuras valsts sarakstā viņš iekļauts, jāvēršas ar iesniegumu CVK. Saņemot iesniegumu, CVK paskaidros, ka jāvēršas attiecīgās valsts atbildīgajā iestādē ar lūgumu izslēgt no tās valsts sarakstiem.

Apkopotie dati par vēlētāju aktivitāti Ogres novada vēlēšanu iecirkņos

Nr. Iecirknis Nobalsojuši iepriekšējās dienās Nobalsojuši vēlēšanu dienā Kopā Iecirknī Atrašanās vietā Iecirknī Atrašanās vietā Kopā 4 612 0 15 640 161 20 413 678 RĪGAS CEĻU RAJONA OGRES NODAĻA 282 0 1 145 5 1 432 679 OGRES NOVADA SPORTA CENTRS 221 0 714 12 947 680 OGRES NOVADA KULTŪRAS CENTRS 569 0 1 307 3 1 879 681 OGRES NOVADA BASKETBOLA SKOLA 305 0 792 5 1 102 682 KURSU BĀZE 172 0 689 2 863 683 JAUNOGRES VIDUSSKOLA 212 0 636 5 853 684 OGRESGALA TAUTAS NAMS 93 0 508 0 601 685 CIEMUPES TAUTAS NAMS 96 0 360 1 457 686 OGRES MŪZIKAS SKOLA 184 0 651 43 878 687 IKŠĶILES TAUTAS NAMS 560 0 1 644 8 2 212 688 TĪNŪŽU TAUTAS NAMS 137 0 696 4 837 689 ĶEGUMA TAUTAS NAMS 221 0 832 1 1 054 690 REMBATES PAGASTA PĀRVALDE 54 0 146 7 207 691 LIELVĀRDES KULTŪRAS NAMS 513 0 1 419 11 1 943 692 LIELVĀRDES PAMATSKOLA 110 0 317 0 427 693 TOMES TAUTAS NAMS 50 0 158 1 209 694 BIRZGALES TAUTAS NAMS 61 0 261 6 328 695 JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMS 89 0 422 4 515 696 KRAPES PAGASTA PĀRVALDE 26 0 120 6 152 697 ĶEIPENES TAUTAS NAMS 49 0 196 4 249 698 LAUBERES KULTŪRAS NAMS 21 0 145 4 170 699 LĒDMANES TAUTAS NAMS 55 0 271 5 331 700 MADLIENAS PAGASTA PĀRVALDE 129 0 448 11 588 701 MAZOZOLU KULTŪRAS NAMS 23 0 145 1 169 702 MEŅĢELES TAUTAS NAMS 25 0 138 5 168 703 SUNTAŽU KULTŪRAS NAMS 132 0 484 7 623 704 TAURUPES PAGASTA PĀRVALDE 25 0 179 0 204 962 IKŠĶILES PILSĒTAS UN TĪNŪŽU PAGASTA PĀRVALDE 198 0 817 0 1 015