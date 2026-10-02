Velobraucējiem Lielvārdē, Tomē, Ķegumā un Ikšķilē pieejamas jaunas velo remonta stacijas

Velo remonta stacijas uzstādītas:
- Lielvārdē – Raiņa ielā 7C, netālu no afišu staba;
- Tomē – pie Tomes Dienas centra, „Ābelītēs”, Tomes pagastā;
- Ķegumā – Ogres ielā 1, gājēju un veloceļa malā, posmā uz Ķeguma pamatskolu;
- Ikšķilē – pie Ikšķiles vidusskolas sānu fasādes no Birzes ielas puses.
Visas četras velo remonta stacijas ir aprīkotas ar nepieciešamajiem instrumentiem, lai velobraucēji varētu veikt biežāk nepieciešamos velosipēda apkopes un remonta darbus.
Stacijās pieejams Philips PH2 skrūvgriezis, plakanais skrūvgriezis, TORX skrūvgriežu komplekts, regulējamā uzgriežņu atslēga, uzgriežņu atslēgas 8 × 10 mm un 13 × 15 mm, seškantu atslēgu komplekts 2–8 mm, riepu montāžas sviras, kā arī pumpis ar adapteri visiem vārstu veidiem.
Jaunās velo remonta stacijas papildina novada velo infrastruktūru un nodrošina velobraucējiem iespēju nepieciešamības gadījumā uz vietas veikt nelielus velosipēda remontdarbus un apkopes darbus.