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Piektdiena, 2. oktobris, 2026 11:52

Velobraucējiem Lielvārdē, Tomē, Ķegumā un Ikšķilē pieejamas jaunas velo remonta stacijas

Velobraucējiem Lielvārdē, Tomē, Ķegumā un Ikšķilē pieejamas jaunas velo remonta stacijas
Foto: Ogresnovads.lv
Piektdiena, 2. oktobris, 2026 11:52

Velobraucējiem Lielvārdē, Tomē, Ķegumā un Ikšķilē pieejamas jaunas velo remonta stacijas

Ogres novadā septembrī četrās vietās uzstādītas jaunas velo remonta stacijas. Tās ir brīvi pieejamas velobraucējiem un paredzētas velosipēdu nelieliem apkopes un remonta darbiem pašapkalpošanās režīmā, paziņojusi Ogres novada pašvaldība.

Velo remonta stacijas uzstādītas:

  • Lielvārdē – Raiņa ielā 7C, netālu no afišu staba;
  • Tomē – pie Tomes Dienas centra, „Ābelītēs”, Tomes pagastā;
  • Ķegumā – Ogres ielā 1, gājēju un veloceļa malā, posmā uz Ķeguma pamatskolu;
  • Ikšķilē – pie Ikšķiles vidusskolas sānu fasādes no Birzes ielas puses.

Visas četras velo remonta stacijas ir aprīkotas ar nepieciešamajiem instrumentiem, lai velobraucēji varētu veikt biežāk nepieciešamos velosipēda apkopes un remonta darbus.

Stacijās pieejams Philips PH2 skrūvgriezis, plakanais skrūvgriezis, TORX skrūvgriežu komplekts, regulējamā uzgriežņu atslēga, uzgriežņu atslēgas 8 × 10 mm un 13 × 15 mm, seškantu atslēgu komplekts 2–8 mm, riepu montāžas sviras, kā arī pumpis ar adapteri visiem vārstu veidiem.

Jaunās velo remonta stacijas papildina novada velo infrastruktūru un nodrošina velobraucējiem iespēju nepieciešamības gadījumā uz vietas veikt nelielus velosipēda remontdarbus un apkopes darbus.

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