Ogres novada pašvaldības kredītsaistības jeb kredītportfelis 2021. gadā ir 7, 92% jeb 3 045 810 eiro pret budžeta ieņēmumiem 38 465 332 eiro. Salīdzinot – Lielvārdes novadam – 8, 64%, Ķeguma novadam – 14, 33%, Ikšķiles novadam – 6, 59%. Savukārt tādām lielajām pilsētām kā Jēkabpils – 9, 12%, Valmiera – 4, 06%.
Kā informē S. Velberga, visi pašvaldības kredīti tiek rūpīgi izvērtēti un plānots to atmaksas grafiks. Arī tuvāko piecu gadu laikā Ogres novada kredītsaistību procents nepārsniegs 10%. Ogres novada pašvaldība nekad nav ņēmusi kredītus ikdienas funkciju veikšanu – kredīti tiek ņemti novada attīstībai un izaugsmei.
Pašvaldībām, lai piešķirtu aizdevumu, saistību apjoms attiecīgajā budžeta gadā ir pieļaujams 20% apmērā pret pašvaldības ieņēmumiem, tomēr, kā uzskata S. Velberga, lai pašvaldība spētu strādāt un nodrošināt autonomās funkcijas bez grūtībām, maksimāli pieļaujamais apjoms būtu ne vairāk par 15%.
Kā zināms, projektu īstenošanai ir nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums, un, lai to varētu nodrošināt, tiek ņemts kredīts Valsts kasē, kur ir ļoti izdevīgi nosacījumi – 0, 445%, tai skaitā kredītu apkalpošana 0,25%. S. Velberga uzskata, ka, pateicoties zemajai procentu likmei, tieši šobrīd ir izdevīgs laiks veikt dažādus infrastruktūras uzlabošanas darbus, piesaistot kredītresursus. Budžeta nodaļas vadītāja atzīst, ka bez kredītresursu piesaistes pašvaldība nevarētu īstenot vērienīgus projektus, netiktu izdarīta pat desmitā daļa no tā, kas šobrīd ir paveikts. Turklāt pašvaldībām šogad ir ļoti izdevīgi nosacījumi kredīta ņemšanai, nodrošinot līdzfinansējumu tikai 15% apmērā. Ja pašvaldība atliktu vērienīgu, lielu projektu īstenošanu uz vēlāku laiku, tad būtu citas, daudz lielākas izmaksas, jo šobrīd mēs visu varam izdarīt lētāk, nekā pēc 10 gadiem, uzsver S. Velberga.
Būtiski minēt, ka pašvaldība nevar patvaļīgi izvēlēties, kuriem projektiem pieprasīt kredītu, to nosaka gadskārtējais likums par valsts budžetu. Kreditēšanas padome ļoti uzmanīgi izvērtē pieprasījumus un seko līdzi to izpildei.
Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis informē, ka attiecībā pret iedzīvotāju skaitu novadā pašvaldības kredītu portfelis ir ļoti samērīgs. Tas ir izdevies, pateicoties Eiropas un valsts līdzfinansējuma piesaistei, kas ir galvenais virzītājspēks vērienīgu projektu īstenošanā. E. Helmanis uzsver, ka tiek mērķtiecīgi strādāts, lai katram lielajam infrastruktūras objektam tiktu piesaistīts finansējums, piemēram, tas veiksmīgi ir izdevies, būvējot Ogres Centrālu bibliotēku, aizsargmola (straumvirzes) pie Ogres upes ietekas Daugavā un Pārogres industriālais parku. “Mums ir jāiet uz priekšu, jākonkurē ar valstspilsētām, lai cilvēki vēlētos pie mums dzīvot. Tādā veidā varēsim nodrošināt labu, kvalitatīvu pakalpojumu visiem Ogres novada iedzīvotājiem, arī attālākajos pagastos,” uzsver domes priekšsēdētājs.