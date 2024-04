Vērtīgākās Baltijas ēkas un projekti 2023

Šogad konkursam saņemti pieteikumi no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. Gala ceremonija norisinājās 2023. gada 5. septembrī biznesa centrā ORIGO ONE.



Konkursa nozīme valsts mērogā nav apšaubāma, turklāt Latvijai ar to iespējams lepoties Baltijas kontekstā kā pirmajai un vienīgajai valstij, kas organizē šādu pasākumu un publisko patiešām ilgtspējīgas ēkas. Konkursu var uzskatīt par ilgtspējīgas būvniecības un arhitektūras konceptu praktisko veicināšanu. Līdz ar konkursu tiek popularizēti vērtīgi un ilgtspējīgi projekti, ko ir vērts izzināt un no kā mācīties.





Kā jau ierasts, septembra sākums ir katru gadu saistās ar praktiskās ilgtspējības dienām – viena no dienām tiek veltīta konferencei, otra – ilgtspējības konkursa uzvarētāju paziņošanai. Šogad konference notika 4.septembrī, jaunajā Ogres Valsts ģimnāzijas ēkā, ar saturīgām un aizraujošām lekcijām uzstājās ainavu arhitekte un pasniedzēja LBTU Una Īle, arhitekte Ilze Liepiņa (Sudraba arhitektūra), Schneider Electric Latvija vadītājs Igors Golubevs, WOOD Board&Color pārstāvis Staņislavs Kuzjomins, Kourasanit zīmola vadītājas Raitis Avots, Valmieras domes pārstāve Zanda Lapsa, par Ogres Valsts ģimnāzijas iespaidīgajām fasādēm stāstīja RUUKKI Latvija pārstāvis Jānis Zaharāns, konferences viesiem skolas ēku izrādīja Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Inna Zeņkeviča.

KONKURSA Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā Baltijā 2023 REZULTĀTI

Nominācija Ilgtspējīgākā ēka – dzīvojamā ēka

1. vieta - Cedar House, Lietuva. Projekts Arūnas Liola, Rolandas Liola, Edgaras Neniskis, Rūta Vitonyte, arches.

2. vieta- Jauna dzīvojamā ēka Merks Viesturdārzs II kārta, Rīga, Latvija. Pasūtītājs Merks Mājas, projekts RUUME arhitekti, būvnieks Merks, galvenais būvuzraugs Kaspars Putniks.

Atzinības

Jauna dzīvojamā ēka Merks Duntes zīles, Rīga, Latvija. Pasūtītājs Merks Mājas, projekts Diānas Zalānes projektu birojs, būvnieks Merks, būvuzraugs KKM projekts.

Jauna dzīvojamā ēka Merks Mežpilsēta, Rīga, Latvija. Pasūtītājs Merks Mājas, projekts Projektu birojs Grietēns un Kagainis, būvnieks Merks, būvuzraudzība Būves un būvsistēmas.

Nominācija Ilgtspējīgākā ēka – publiskā ēka

1. vieta - Hektor Container Hotel, Tallina, Igaunija. Pasūtītājs Sten Tikk un VELVET OÜ, projekts KOKO Architects, UDDU architects.

2. vieta - Latvijas Valsts meži Klientu centrs, Jelgava, Latvija. Pasūtītājs LVM, projekts 5.iela, būvnieks Selva būve, būvuzraugs Būves birojs.

3. vieta - Jelgavas Vecpilsētas kvartāla vēsturiskās apbūves revitalizācija. Pasūtītājs Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, būvprojekti LIVLAND GROUP, būvnieki RERE MEISTARI, Warss+, ekspozīcija DJA, SOLAVI, PUTNU STUDIJA, YES WE CAN, OVERLY. Kvartāla revitalizācijas projekta līdzautors Jelgavas reģionālais tūrisma centrs.

Atzinība - Studentu dienesta viesnīca Jelgavas ielā, Rīga, Latvija. Pasūtītājs J12, projekts DUAL arhitekti, būvnieks LNK Industries, būvuzraudzība Arhitektūras un Celtniecības Inženieru Dienests.

Nominācija Ilgtspējīgākais projekts

1. vieta - Ogres ģimnāzijas un sporta arēnas jaunbūve. Pasūtītājs Ogres novada dome, projekts Nams, būvniecība PS MMG, būvuzraudzība Akorda/Firma L4.

2. vieta - Avala Office Building, Tallina, Igaunija. Pasūtītājs KAAMOS Group, projekts PIN architects, būvnieks Kaamos.

3. vieta - ZEISS BIROJI, Rīga, Latvija. Pasūtītājs Mūkusalas Biznesa Centrs, projekts DUAL arhitekti, būvnieks Velve, būvuzraudzība Būvuzraugi LV.

Atzinības

Vēsturiskas ēkas restaurācija, Tirgus laukums 5, Ventspils, Latvija. Pasūtītājs Ventspils pašvaldība, projekts Arhitektu birojs Krasts, Konvents.

Dzīvojamā ēka MOHO PARK, Rīga, Latvija. Pasūtītājs Kaamos Real Estate, projekts PBR.

Nominācija Ilgtspējīgākais teritorijas labiekārtojums

1. vieta - Sporta un aktīvās atpūtas parks Mežs, Valmiera, Latvija. Pasūtītājs Valmieras novada dome, projekts ALPS ainavu darbnīca, City playground, būvnieks ASFALTBŪVE un ĶEKAVA-PMK, būvuzraudzība GEO CONSULTANTS.

2. vieta - Dailes teātra laukuma labiekārtojums, Rīga, Latvija. Pasūtītājs VNĪ, projekts MADE arhitekti, būvnieks KVINTA BCL.

3. vieta

Saulkrastu brīvdabas estrāde un Neibādes parks, Latvija. Pasūtītājs Saulkrastu dome. Projektēšana, būvniecība Tilts, būvuzraudzība PS L4&Mūsu uzraugs.

Daugavpils cietokšņa publiskā ārtelpa. Pasūtītājs Daugavpils dome, projekts REM PRO, būvnieks Lagron.

Atzinība - Rundāles ūdensdzirnavu muzejs. Pasūtītājs Rundāles Dzirnavas, projekts Komunālprojekts Jelgava, būvnieks Mītavas būve, būvuzraugs DINS A.

Nominācija Ilgtspējīgākā studentu ideja

1. vieta - Gabrielė Ibėnaitė, Vilniaus Dailes akademijos, Kauno fakultetas.

2. vieta - Agnese Sauska, Rīgas Tehniskā universitāte.

3. vieta - Liutauras Skvireckas, Vilniaus Dailes akademijos, Kauno fakultetas.

Atzinības