Izpētīts, ka, sākot ar 30 gadu vecumu, cilvēks zaudē spēku ar ātrumu 10% desmitgadē. Muskuļu spēks būtiski ietekmē organisma funkcionālās spējas, kas senioriem nereti ir visnotaļ ierobežotas. Kā galvenais iemesls tam tiek minēts mazkustīgs dzīvesveids.
Tāpēc ONSC veselības veicināšanas nodaļa Oveselība arī jūnijā organizēs bezmaksas vingrošanas nodarbības senioriem brīvā dabā.
Pasaules veselības organizācija iesaka cilvēkiem, kuri sasnieguši 64 gadu slieksni, vidējas intensitātes fiziskās aktivitātes vismaz 150 minūtes nedēļā. Kā īpaši ieteicamas aktivitātes senioriem tiek minētas nūjošana, vingrošana, dejošana, aktīvas pastaigas, peldēšana u.tml.
Regulāra vingrošana ne vien uzlabo muskuļu spēku un koordināciju, bet arī samazina sirds un asinsvadu slimību, diabēta, insulta, aptaukošanās un citu saslimšanu riskus, tāpēc Oveselība piedāvā Ogres novada senioriem bezmaksas vingrošanas nodarbības “Vesela sirds”, kas norisinās divas reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās.
Jauns sešu nodarbību cikls tiks uzsākts jau ceturtdien, 3.jūnijā: Ogres pilsētā – plkst. 9.00, bet Ogresgala pagastā – plkst. 17.00. Nodarbības notiks brīvā dabā.
Dalībnieku skaits grupās ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja reģistrēšanās ir obligāta. Interesenti ir aicināti reģistrēties nodarbībām, sūtot pieteikumu uz e-pastu . Pieteikumā lūgums norādīt vēlamo nodarbības laiku.
Nodarbības tiek īstenota ESF projekta “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031) ietvaros.
Informāciju sagatavoja Oveselība