Piektdiena, 6. maijs, 2022 11:52

Veselības diena Jumpravā

Veselības diena Jumpravā
Piektdiena, 6. maijs, 2022 11:52

Veselības diena Jumpravā

Oveselība 7. maijā aicina uz Veselības dienu Jumpravā! To iesāksim ar nūjošanas pārgājienu ciklā “Iepazīsti Ogres novadu”, bet turpinājumā piedāvāsim dažādas vērtīgas idejas un ieteikumus veselīgam dzīvesveidam.

Kā nokļūt Jumpravā? Ogri ar Jumpravu savieno ērta vilcienu satiksme - dodies ceļā plkst. 9.19 no Ogres stacijas. Jumpravas kultūras nams atrodas netālu no stacijas, tādēļ nav jāraizējas par laicīgu ierašanos uz nūjošanas pārgājiena sākumu. Pēc pasākuma vilciens no Jumpravas Ogres virzienā dodas plkst. 15.17.

Reģistrēšanās nūjošanas pārgājienam no 9.45 pie Jumpravas Kultūras nama, starts 10.00.
Nūjošanas pārgājiena maršruts vedīs pa interesantām vietām Jumpravas apkārtnē  9 km garumā.
Iepriekš piesakoties, ir iespējams apgūt pareizu nūjošanas tehniku, ja nedodies nūjošanas pārgājienā.

Atgriežoties no pārgājiena būs iespēja degustēt svaigi spiestas sulas un uzzināt vairāk par to nozīmi ikdienas uzturā. Runāsim un diskutēsim par ūdens un sulu proporcijām ikdienā, to ieteicamajiem daudzumiem, uzturvērtību un ārstnieciskajām īpašībām. Būs iespēja uzzināt vairāk par sava ķermeņa kompozīciju - kopējo svaru, muskuļu, tauku masu, viscerālo tauku daudzumu) un saņemt attiecīgas rekomendācijas no uztura speciālista.

Pulksten 12.30 aicinām uz nodarbību par ārstniecības augiem, to vākšanu un izmantošanu
Ārstniecības augi var būt labs un efektīvs palīgs daudzu veselības problēmu gadījumos. Nodarbībā uzzināsiet, kādi augi un kurā situācijā mums var palīdzēt, kā arī arī par dažādu ārstniecības augu vākšanu un izmantošanu kosmētikā.

Dalībnieki ir aicināti reģistrēties pasākumam, sūtot pieteikumu uz e-pastu ">oveselī. Pieteikumā lūgums norādīt vārdu, uzvārdu, kā arī augumu centimetros, ja ir nepieciešamas nūjošanas nūjas.

Pasākums tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu (projekts Nr.9.2.4.2/16/I/031 “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem”).

Informāciju sagatavoja Oveselība

