Novada iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt sešas dažādas intensitātes fizisko aktivitāšu nodarbības pie dažādiem treneriem, savukārt tiem, kuri paralēli fiziskajām aktivitātēm vēlējās pievērsties arī veselīgam uzturam, bija iespēja apmeklēt nodarbību par sulām un to labvēlīgo ietekmi uz organismu un arī noteikt sava ķermeņa (svara) kompozīciju.
”Viegla sajūta, pacilāts garastāvoklis!”, ”Enerģija, dzīvesprieks, ķermenis izkustināts un priecīgs!”- tie ir daži no ieguvumiem, ko min Veselības dienas Lielvārdē apmeklētāji.