Interesentus aicinām pieteikties, rakstot uz !
16.00 Nūjošanas nodarbība, kurā varēs apgūt nūjošanas tehniku, un vingrinājumus ar nūjošanas nūjām
Lai gan nūjošanas pirmsākumi meklējami jau 1930. gados, daudzi to joprojām uzskata par parastu pastaigu ar nūjām rokās. Tomēr ir pierādīts, ka nūjošanas laikā tiek nodarbināti 90% ķermeņa muskuļu, ja tiek nūjots pareizi. Tādēļ aicinām apgūt nūjošanas tehniku, lai gūtu maksimālu efektu nūjošanas laikā un veidotos pozitīva pieredze par šo nodarbošanos.
17.00 Nodarbība par veselīgām sulām, to izmantošanu ikdienā un degustācija
Kopā ar uztura speciālisti runāsim un diskutēsim par ūdens un sulu proporcijām ikdienā, to ieteicamajiem daudzumiem, uzturvērtību un ārstnieciskajām īpašībām, galvenajiem plusiem un mīnusiem, kā baudīsim svaigi spiestas sulas.
18.00 Ķermeņa kompozīcijas noteikšana
Šī būs iespēja vairāk uzzināt par savu ķermeņa kompozīciju (kopējo svaru, muskuļu, tauku masu, viscerālo tauku daudzumu) un saņemt attiecīgas uztura speciālista rekomendācijas.
19.00 Vidējas intensitātes intervāla vingrošanas nodarbība brīvā dabā
Intervāla treniņa nodarbība sastāv no iesildīšanās (kardio), intervāla/apļa treniņa un stiepšanās. Nodarbība ir vidējas intensitātes un slodze tiek nodrošināta visām muskuļu grupām. Nodarbībā tiek attīstīta izturība un spēks. Vingrinājumi ir sadalīti pa daļām un katru daļu dalībnieks veic sev atbilstošā tempā.