Ceturtdiena, 29. janvāris, 2026 13:40

Veselības inspekcija noslēgusi pārbaudi par Helmaņa slimības lapas pamatotību, bet rezultātus vēl neatklāj

Veselības inspekcija (VI) noslēgusi pārbaudi par Ogres mēram Egilam Helmanim (NA) izsniegtās darbnespējas lapas pamatotību, aģentūrai LETA apliecināja VI.

VI informēs par pārbaudes rezultātu pēc tam, kad tiks sniegta atbilde iesnieguma iesniedzējiem un nosūtīta vēstule ārstniecības iestādei.

Termiņš atbildes sniegšanai ir 4. februāris, informēja VI.

2026. gada janvārī tapa zināms, ka VI  pēc kāda iesnieguma saņemšanas ir sākusi pārbaudi par Helmaņa darbnespējas lapas pamatotību.

Jau ziņots, ka šodien notika Ogres novada domes sēde, kuru pēc ilgāka laika vadīja Helmanis. Sākot domes sēdi, Ogres mērs paziņoja, ka ir atgriezies un atsācis pildīt darba pienākumus.

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) pieprasījis Helmanim sniegt skaidrojumu, kāpēc viņš pilda Ogres mēra pienākumus bez likumā prasītās speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam.

