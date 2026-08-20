Veselības pietura būs daļa no 8. Latvijas Senioru sadziedāšanās svētkiem “Plūsti plaši, plūsti skaņi, sidrabotā Daugaviņ!”, kuros gandrīz 900 dziedoši un dejojoši seniori izdziedās savas sirdsdziesmas un radīs svētku sajūtu ikvienam.
Ceturtdiena, 20. augusts, 2026 17:45
Veselības pietura Ikšķiles estrādē - iespēja bez maksas pārbaudīt veselību un konsultēties ar farmaceitu
Sestdien 22. augustā Ikšķiles estrādē no pulksten 13.00 līdz 18.00 darbosies Veselības pietura, kurā bez maksas varēs izmērīt asinsspiedienu un konsultēties ar farmaceitu, pārbaudīt kritienu risku, saņemt ieteikumus tā mazināšanai u.c. vērtīgus padomus, izmantot īpašos piedāvājumus veselības stiprināšanai.