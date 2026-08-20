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Ceturtdiena, 20.08.2026 22:06
Bernhards, Boriss
Ceturtdiena, 20. augusts, 2026 17:45

Veselības pietura Ikšķiles estrādē - iespēja bez maksas pārbaudīt veselību un konsultēties ar farmaceitu

OgreNet
Veselības pietura Ikšķiles estrādē - iespēja bez maksas pārbaudīt veselību un konsultēties ar farmaceitu
Foto: pexels.com
Ceturtdiena, 20. augusts, 2026 17:45

Veselības pietura Ikšķiles estrādē - iespēja bez maksas pārbaudīt veselību un konsultēties ar farmaceitu

OgreNet

Sestdien 22. augustā Ikšķiles estrādē no pulksten 13.00 līdz 18.00 darbosies Veselības pietura, kurā bez maksas varēs izmērīt asinsspiedienu un konsultēties ar farmaceitu, pārbaudīt kritienu risku, saņemt ieteikumus tā mazināšanai u.c. vērtīgus padomus, izmantot īpašos piedāvājumus veselības stiprināšanai.

Veselības pietura būs daļa no 8. Latvijas Senioru sadziedāšanās svētkiem “Plūsti plaši, plūsti skaņi, sidrabotā Daugaviņ!”, kuros gandrīz 900 dziedoši un dejojoši seniori izdziedās savas sirdsdziesmas un radīs svētku sajūtu ikvienam.

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