Šobrīd tiek izstrādāta jaunā (apvienotā) Ogres novada veselības veicināšanas plānošanas programma. Lai varētu nodrošināt šī novada esošajiem, kā arī jaunajiem iedzīvotājiem daudzveidīgus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus, kuru mērķis ir veicināt veselīga dzīvesveida paradumu veidošanos un nostiprināšanos, mums ir ļoti svarīgs jūsu viedoklis par Ķeguma novadā līdz šim īstenotajām un papildus nepieciešamajām aktivitātēm.

Tāpēc aicinām jūs piedalīties šajā aptaujā!Veselība ir mūsu lielākā vērtība, jo to nevar nopirkt kā maizi veikalā, bet no tās ļoti lielā mērā ir atkarīgs cilvēka dzīves ilgums un kvalitāte.

Aptauja norisināsies līdz 2021.gada 20.martam. Tās aizpildīšana prasīs aptuveni 5 minūtes laika.

Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā Ogres novada Sporta centra struktūrvienības Oveselība vajadzībām, plānojot un īstenojot novadā dažādus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus.

Aptaujas anketa šeit:

Informāciju sagatavoja Oveselība komanda

Latvijas pasts Medību Atbalsta Fonds
