Trešdiena, 2. jūnijs, 2021 17:23

Veselības veicināšanas pasākumi 2021.gada jūnijā

Veselības veicināšanas pasākumi 2021.gada jūnijā
Veselības veicināšanas pasākumi 2021.gada jūnijā

Oveselība piedāvā Ogres novada iedzīvotājiem BEZ MAKSAS piedalīties dažādos veselības veicināšanas pasākumos, kurus finansē gan Ogres novada pašvaldība, gan ESF projekts "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem (Nr.9.2.4.2/16/I/031).

Ņemot vērā valstī joprojām spēkā esošos noteiktos ierobežojumus, pasākumi jūnija mēnesī plānoti atkarībā no to specifikas – brīvā dabā vai tiešsaistē.



Precīzāka informācija par katru no pasākumiem un pieteikšanās kārtību – Oveselība FB profilā www.facebook.com/Oveseliba. Ar jūnija mēneša pasākumu plānu var iepazīties pielikumā. Aicinām sekot informācijai, jo norises laiki un vietas var mainīties neparedzamu apstākļu dēļ.

Pieteikšanās un vairāk informācijas , obligāti atstājot kontaktinformāciju. Tiešsaistes nodarbību pieejas kods tiks nosūtīts pēc pieteikuma saņemšanas. Tiešsaistes nodarbībām lūdzam pieslēgties ar vārdu, uzvārdu.



Informāciju sagatavoja Oveselība

