Kāpēc tiek ieviestas izmaiņas
EDS satur sensitīvu informāciju par fiziskām un juridiskām personām, tāpēc ir būtiski nodrošināt augstu datu aizsardzības līmeni. Lai nodrošinātu augstāku personas datu un nodokļu informācijas aizsardzību, turpmāk piekļuve EDS būs iespējama tikai ar augstas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļiem.
Kā sagatavoties
Ja pašlaik EDS izmantojat, pieslēdzoties tikai ar internetbanku, līdz 2026. gada beigām nepieciešams iegūt un aktivizēt kādu no šiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem:
• Smart-ID kvalificēto versiju (Smart-ID Qualified);
• eParaksts mobile;
• eID karti ar PIN kodiem un karšu lasītāju.
Ja EDS jau tagad izmantojat, pieslēdzoties ar Smart-ID Qualified, eParaksts mobile vai eID karti, Jums nekas nav jāmaina. Arī pēc 2027. gada 1. janvāra sistēmu varēsiet izmantot līdzšinējā kārtībā.
Aicinām ikvienu EDS lietotāju jau savlaicīgi pārliecināties, ka viņa rīcībā ir kāds no iepriekš minētajiem pieslēgšanās līdzekļiem.
Plašāka informācija par drošiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem pieejama portālā www.eparaksts.lv un VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv.
Katru gadu EDS izmanto tūkstošiem iedzīvotāju un uzņēmēju, lai iesniegtu gada ienākumu deklarācijas, saņemtu nodokļu pārmaksu, reģistrētu saimniecisko darbību, pārbaudītu un veiktu nodokļu maksājumus, sazinātos ar VID un izmantotu citus VID e-pakalpojumus.
Ja pašlaik EDS izmantojat, autentificējoties ar internetbankas starpniecību, neatlieciet pāreju uz drošāku autentifikācijas līdzekli uz pēdējo brīdi. Savlaicīga sagatavošanās nodrošinās nepārtrauktu piekļuvi VID e-pakalpojumiem arī pēc 2027. gada 1. janvāra.
Plašāk par Elektronisko deklarēšanas sistēmu lasiet Elektroniskās deklarēšanas sistēma.
Jautājumu gadījumā ar VID var sazināties zvanot uz konsultatīvo tālruni + 371 67120000 vai rakstot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā “Saziņa ar VID”.