Gadījumā, ja cilvēks jau ir iesniedzis iesniegumu par trešo un ceturto ceturksni kopā, ko varēja izdarīt līdz šī gada 15. jūlijam, tad vēlreiz iesniegums par ceturto ceturksni nav jāsniedz.
Taču, ja tas nav izdarīts, tad iesniegumu par šī gada ceturto ceturksni jāiesniedz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) līdz šī gada 15. oktobrim. Iesniegumu aizpilda brīvā formā un iesniedz EDS sadaļā “Sarakste ar VID”. Iesniegumā jānorāda laika periods, par kuru prognozē ienākumus (konkrētus mēnešus vai ceturkšņus, kad ienākums nesasniegs 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī).
Tie cilvēki, kas plāno uzsākt saimniecisko darbību pēc 2021.gada 1.oktobra, iesniegumu var iesniegt vienlaikus ar reģistrāciju VID.
Savlaicīga iesnieguma iesniegšana ir ļoti būtiska, jo tikai pēc iesnieguma saņemšanas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) neaprēķinās minimālās obligātās sociālās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam (t.sk. mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam) vai autoram (arī tad, ja autors nav reģistrējis saimniecisko darbību).
Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja saimnieciskās darbības veicēja (t.sk. mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja) un autoratlīdzību saņēmēja ienākums nesasniedz 1500 eiro ceturksnī, un cilvēks drīkst neveikt minimālās obligātās sociālās iemaksas, tam joprojām ir jāmaksā obligātās sociālās iemaksas pensiju apdrošināšanai vismaz 10% apmērā no starpības starp 1500 eiro un deklarēto ienākumu.
Veicamās iemaksas katra ceturkšņa beigās aprēķinās VSAA, savukārt informāciju par tām cilvēks saņems VID EDS.
Papildu informācija par minimālajām obligātajām iemaksām pieejama VID metodiskajā materiālā "Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" šeit: