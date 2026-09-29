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Otrdiena, 29.09.2026 15:58
Mihails, Miķelis, Miks, Mikus
Otrdiena, 29. septembris, 2026 15:15

VIDEO: Daudzīvokļu namu kāpņu telpās aizliegts glabāt privātās mantas, arī velosipēdus un ratiņus: Ogrē sāk pārbaudes

OgreNet
VIDEO: Daudzīvokļu namu kāpņu telpās aizliegts glabāt privātās mantas, arī velosipēdus un ratiņus: Ogrē sāk pārbaudes
Ekrānuzņēmums no video, Pexels.com
Otrdiena, 29. septembris, 2026 15:15

VIDEO: Daudzīvokļu namu kāpņu telpās aizliegts glabāt privātās mantas, arī velosipēdus un ratiņus: Ogrē sāk pārbaudes

OgreNet

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās nedrīkst uzglabāt personiskās mantas, tostarp ratiņus un velosipēdus, iedzīvotājus sociālajos tīklos informē SIA "Ogres Namsaimnieks" valdes loceklis Kaspars Grīnbergs. Tas saistīts ar ugunsdrošības noteikumiem, kuros paredzēts, ka visiem evakuācijas ceļiem jābūt brīviem.

Tas ir īpaši aktuāli, jo VUGD uzsācis regulāras apsekošanas. No sākuma tiek apsekota konkrēta ēka, un pēc tam "Ogres Namsaimniekam" tiek uzdots par pienākumu informēt dzīvokļu īpašniekus.

"Ogres Namsaimnieks" uzsver, ka nevar aizvākt citiem piederošas mantas, tāpēc tiek sagatavoti brīdinājumi un informēti dzīvokļu īpašnieki.

Ja šī problēma atkārtojas, tad VUGD piemēro sodus, kas jau ir piemēroti atsevišķās ēkās.

Pēc tam sodi tiek uzlikti uz dzīvokļu īpašnieku kopību, un tie jāmaksā visiem. 

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