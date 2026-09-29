VIDEO: Daudzīvokļu namu kāpņu telpās aizliegts glabāt privātās mantas, arī velosipēdus un ratiņus: Ogrē sāk pārbaudes

Tas ir īpaši aktuāli, jo VUGD uzsācis regulāras apsekošanas. No sākuma tiek apsekota konkrēta ēka, un pēc tam "Ogres Namsaimniekam" tiek uzdots par pienākumu informēt dzīvokļu īpašniekus.
"Ogres Namsaimnieks" uzsver, ka nevar aizvākt citiem piederošas mantas, tāpēc tiek sagatavoti brīdinājumi un informēti dzīvokļu īpašnieki.
Ja šī problēma atkārtojas, tad VUGD piemēro sodus, kas jau ir piemēroti atsevišķās ēkās.
Pēc tam sodi tiek uzlikti uz dzīvokļu īpašnieku kopību, un tie jāmaksā visiem.
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