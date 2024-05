VIDEO: Ogrē norisinājās PAVASARA STĀDU TIRDZIŅŠ Daina Blūma

Šodien, 1. maijā no plkst. 9:00 līdz 13:00, Ogrē norisinājās PAVASARA STĀDU TIRDZIŅŠ! Brīvības ielas gājēju posmā ražotāji no dažādām Latvijas vietām piedāvāja savus stādus un citus izstrādājumus, piemēram, gaļas, piena, maizes izstrādājumus, kā arī koka amatnieku darinājumus. Tirdziņā piedalījās ražotāji ne tikai no Latvijas, bet arī no Gruzijas. Tirdziņā bija arī daudz stādu un ziedu tirgotāju.