Pirmdiena, 2. februāris, 2026 15:07

Video: Ogres novada domes ārkārtas sēdē lemj vērsties policijā

Video: Ogres novada domes ārkārtas sēdē lemj vērsties policijā
Ogres novada domē šodien bija sasaukta ārkārtas sēde, kurā tika nolemts vērsties policijā, lai uzsāktu kriminālprocesu par nepatiesu ziņu izplatīšanu un neslavas celšanu. Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (NA) bija sasaucis domes ārkārtas sēdi, kuras darba kārtībā bija jautājums "Par nepatiesu ziņu atsaukšanu".

Domes sēdē Helmanis informēja, ka "Facebook" lapā "Ogres ziņas" pagājušajā nedēļā ir publicēta informācija, ka ceturtdien, 29. janvārī, notiks bankets kafejnīcā, atzīmējot pašvaldības šā gada budžeta pieņemšanu.

Viņš noraidīja informāciju par to, ka šāds bankets būtu noticis, kā arī pārmeta opozīcijā esošajam deputātam Kārlim Avotiņam (Kustības "Par!" un JKP kopīgais saraksts) to, ka viņš komentāros pie šī ieraksta aicinājis iedzīvotājus uz šo banketu. Avotiņam ir jāatvainojas sabiedrībai, pauda Helmanis.

Mērs norādīja, ka šī ziņa ir nepatiesa, jo ne deputāti, ne valdošā koalīcija nebija plānojuši banketu. Viņa ieskatā "Facebook" konta "Ogres ziņas" uzturētājs Māris Rožāns izplata viltus ziņas. Lai to pārtrauktu dome vērsīsies ar iesniegumu Valsts policijā un vajadzības gadījumā arī tiesāsies, paziņoja Helmanis.

Domes ārkārtas sēdē nepiedalījās neviens opozīcijas deputāts, un tādējādi Helmanis pauda pārliecību, ka opozīcijas deputāti atbalsta viltus ziņu publiskošanu.

Pilns video ieraksts skatāms šeit:

