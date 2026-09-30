Pēc ārstes teiktā, jaunās iekārtas lietošanas laikā bērniņš tiek ievietots speciālā gultiņā. Mazulim uzliek termosensoru un speciālas aizsargbrilles, un procedūras laikā bērniņš tajā guļ un sauļojas.
Trešdiena, 30. septembris, 2026 12:23
VIDEO: Ogres slimnīcas pediatrijas rezidente iepazīstina ar īpašu iekārtu, kas pieejama jaundzimušajiem
Ogres slimnīcas jaundzimušo aprūpes kabinetā pieejama cirkulārā fototerapijas UV gaismas lampa, ko izmanto gadījumos, kad mazulim nepieciešams mazināt paaugstināto dzelti, "Fakti TV” norāda rezidente pediatrijā Madara Runge.