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Trešdiena, 30. septembris, 2026 12:23

VIDEO: Ogres slimnīcas pediatrijas rezidente iepazīstina ar īpašu iekārtu, kas pieejama jaundzimušajiem

OgreNet
VIDEO: Ogres slimnīcas pediatrijas rezidente iepazīstina ar īpašu iekārtu, kas pieejama jaundzimušajiem
Ekrānuzņēmums no video
Trešdiena, 30. septembris, 2026 12:23

VIDEO: Ogres slimnīcas pediatrijas rezidente iepazīstina ar īpašu iekārtu, kas pieejama jaundzimušajiem

OgreNet

Ogres slimnīcas jaundzimušo aprūpes kabinetā pieejama cirkulārā fototerapijas UV gaismas lampa, ko izmanto gadījumos, kad mazulim nepieciešams mazināt paaugstināto dzelti, "Fakti TV” norāda rezidente pediatrijā Madara Runge.


Pēc ārstes teiktā, jaunās iekārtas lietošanas laikā bērniņš tiek ievietots speciālā gultiņā. Mazulim uzliek termosensoru un speciālas aizsargbrilles, un procedūras laikā bērniņš tajā guļ un sauļojas.

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