Koalīcijas deputāti ceturtdien ar balsu vairākumu atbalstīja Helmaņa kandidatūru, uzsverot viņa ilggadējo pieredzi un ieguldījumu pašvaldības darbā, savukārt opozīcija skaļi un konsekventi apšaubīja gan viņa reputāciju, gan faktu, ka viņam nav pielaides valsts noslēpumam. Tieši šis jautājums kļuva par vienu no galvenajiem domstarpību epicentriem.
Helmanis pats uzstājās ar paziņojumu, norādot, ka deviņu gadu laikā uzkrātā pieredze lieti noderētu civilās aizsardzības jomā un ka šīs zināšanas būtu noderīgas arī jaunākajiem deputātiem. Šie apgalvojumi gan nevis nomierināja, bet vēl vairāk saasināja opozīcijas kritiku.
Lēmumprojektā skaidrots, ka, ņemot vērā Ogres novada infrastruktūras nozīmi civilās aizsardzības plānošanā un plāna realizēšanā, nepieciešamību koordinēt pasākumus katastrofas un katastrofu draudu gadījumā, ir saņemti priekšlikumi papildināt komisijas sastāvu ar Ogres novada pašvaldības Attīstības un infrastruktūras komitejas priekšsēdētāju Helmani, nosakot viņu kā vienu no komisijas priekšsēdētāja vietniekiem.