“Bērnu patiesums un sirsnība ir labākais atgādinājums, kāpēc mēs visi svinam Latvijas dzimšanas dienu. Paldies “Pūcīšu” grupiņas bērniem par sirsnīgo ielūgumu un skaisto koncertu, un skolotājām - par darbu, kas no mazotnes iedvesmo mīlēt un cienīt savu valsti.
Patriotisms nesākas ar lielām runām vai karogiem – tas sākas ģimenē, bērnudārzā, rotaļās un smaidā, tajā brīdī, kad bērns pirmo reizi izjūt lepnumu par savu vietu pasaulē. No “Pūcītēm” mēs, pieaugušie, varam mācīties vairāk prieka, atvērtības un ticības brīnumiem – tām vērtībām, kas dara mūsu Latviju siltāku un cilvēcīgāku,” pauda Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.