Darījuma summu "Clean R" neatklāj.
Uzņēmumā norāda, ka darījumā "Clean R" iegūs iespēju stiprināt pozīcijas Ogres un tai tuvāko pašvaldību tirgos, vienlaikus saglabājot vietējo pārvaldības un servisa specifiku, ko līdz šim nodrošināja "Ķilupe".
Pēc uzņēmumā minētā, apvienošanās rezultātā konkurences apstākļi tirgū būtiski nemainīsies, jo līdz šim "Clean R" un "Ķilupe" darbība kā tiešajiem konkurentiem pārklājusies vien nenozīmīgā apmērā. Vienlaikus uzņēmums neparedz, ka darījums varētu radīt nozīmīgus riskus citu tirgus dalībnieku darbībai atkritumu apsaimniekošanas tirgos vai citādi ierobežot konkurenci.
"Clean R" uzsver, ka darījums ļaus uzlabot efektivitāti, papildināt pakalpojumu klāstu un attīstīt infrastruktūru.
"Ķilupe" nodrošina atkritumu apsaimniekošanu Ogres un Aizkraukles novados.
Šobrīd "Clean R" pieder 41,25% "Ķilupes" kapitāldaļu. Kapitāldaļas tika iegādātas divos posmos - šogad februārī "Clean R" iegādājās 10% "Ķilupes" kapitāldaļu, bet maijā "Clean R" iegādājās vēl 31,25% "Ķilupes" kapitāldaļu.
"Ķilupes" kapitālā 58,75% šobrīd pieder Lienei Saulītei-Nesterei, liecina "Firmas.lv" informācija.
Pērn "Ķilupe" strādāja ar 6,247 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 32,8% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa pieauga vairākkārt un sasniedza 208 462 eiro. "Ķilupe" reģistrēta 1998. gadā, un tās pamatkapitāls ir 56 880 eiro.
Jau ziņots, ka "Clean R" reģistrēta 2004. gadā, un kompānijas pamatkapitāls ir 1,2 miljoni eiro. "Clean R" 2024. gadā strādāja ar 52,752 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 23,5% vairāk nekā 2023. gadā, bet kompānijas peļņa pieauga teju divas reizes un bija 8,698 miljoni eiro. Uzņēmums pilnībā pieder AS "CleanR grupa".
"CleanR grupas" koncerns pagājušajā gadā strādāja ar auditēto apgrozījumu 121,101 miljona eiro apmērā, kas ir par 18,7% vairāk nekā 2023. gadā, bet koncerna peļņa pieauga par 31,5% - līdz 13,47 miljoniem eiro.
"CleanR grupa" reģistrēta 2014. gadā, un tās pamatkapitāls ir 13,58 miljoni eiro. "Clean R grupas" kapitālā 87,63% pieder Guntara Kokoreviča SIA "TAK Capital", 10,31% īpašnieks ir Harijs Krongorns, bet 2,06% pieder Jurim Gulbim. "Clean R grupas" obligācijas ir iekļautas biržas "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North".