Projekta kopējas izmaksas 3985,00 EUR. Firma, kas izgatavos visas vides mazās arhitektūras formas ir IK „PP Projekti”. Par šo finansējumu plānots izgatavot 24 atkritumu kastes, 4 vārtus, 9 koka statīvus, 9 informācijas stendus, 3 zvanu torņus, 10 kapsētu nosaukumus, 18 soliņus. Birzgales pagastā ir 10 aktīvās kapsētas.
Pati lielāka problēma ir sadzīves atkritumu izmešana kapsētu teritorijā. Visi līdzpaņemtie plastmasas iepakojumi (puķu podiņi, substrāta maisiņi, svečturi, pet pudeles u.tml) tiek izmesti vienkārši lapu vai zaru kaudzēs vai turpat netālu no savu radinieku kapu kopiņām mežā. Patlaban situācija ar šāda veida atkritumiem tuvākā teritorija ir uzskatāma par tiešām dramatisku.
Pirmās atkritumu urnas un koka statīvi jau ir uzstādīti Zaru, Sauleskalna, Kalmuižas, Lāču, Aveņu, Birzgales, Dzeņu, Meža, Zizānu, Jedes kapsētās. Es aicinu ikvienu kapsētu piederīgo atkritumu urnās likt visus neorganiskos atkritumus plastmasas maisiņus, puķu podus svečturus u.tml. Kapsētās tiek arī norādīta organisko atkritumu lapu, augu atlieku novietošanas vieta. Lūgums ievērot šo jauno kārtību, lai arī mūsu kapsētās būtu tīra un sakopta vide.
Informāciju sagatavoja projekta „Ekoloģiskās un vizuālās vides uzlabošana Birzgales kapsētās” vadītāja Diāna Arāja