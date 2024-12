Vidzemē un Latgalē sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu

Slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistīta 84 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Rīgas līdz Saulkrastiem, Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Raunas pagriezienam un no Smiltenes apļa līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem, uz Rīgas apvedceļa (A4), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Pļaviņām līdz Grebņevai, uz Rēzeknes šosejas (A12), autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Grebņevas līdz Ruševicai un no Špoģiem līdz Medumiem, uz Daugavpils apvedceļa (A14), Rēzeknes apvedceļa (A15), kā arī uz autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) no skrīveru pagrieziena līdz Koknesei.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Madonas, Saldus, Cēsu, Limbažu, Valmieras, Valkas, Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Jēkabpils, Rēzeknes, Krāslavas, Ludzas un Gulbenes apkārtnē.

Uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, sākumā strādājot uz galvenās, tad reģionālās un pēc tam uz vietējās nozīmes autoceļiem.

Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem