Foto: Ogrē viesojas Vidzemes plānošanas reģiona novadu pašvaldību speciālisti

Vislielākā Vidzemes plānošanas reģiona interese bija par Baltijas jūras reģiona programmas projektu par pretplūdu pasākumiem, kas īstenots, sadarbojoties vairākām Baltijas jūras valstu pašvaldībām un augstskolām, – “Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas (NOAH)”, kurā aktīva dalība ir notikusi Ogres novadā.

NOAH ietvaros bija izvēlētas astoņas izmēģinājuma jomas kontroles pasākumu, uzraudzības rīku un plānošanas metožu testēšanai un ieviešanai reālā pilsētvidē. Plūdu riska analīžu veikšanai ir izveidoti teritoriju modeļi, t.sk. Ogres upes interaktīvais plūdu modelis. Balstoties uz modelēšanā iegūtajām zināšanām, ir izvēlētas piemērotas vietas monitoringa un vadības ierīču uzstādīšanai, kas paaugstina meliorācijas sistēmas efektivitāti un pretplūdu pasākumus, stāsta pašvaldībā.

Ogres novadā NOAH projekta ietvaros ir izbūvētas trīs automātiskās Ogres upes ūdens līmeņa mērīšanas iekārtas (AHS) Ogrē un Ogresgalā. Šī ierīkotā automatizētā plūdu monitoringa sistēma nodrošina operatīvu un ātru apziņošanu atbildīgajiem dienestiem, kā arī iedzīvotājiem, kas atrodas plūdu riska teritorijā. Tai skaitā tiek veikts arī preventīvs Ogres upes ūdens līmeņu monitorings.

Visus aizkustināja un iedvesmoja “Ogres zelta liepas” sociālās inovācijas stāsts. Vidzemes plānošanas reģiona "BioBoosters" projekta eksperte Inguna Kucina prezentēja jaunu, inovatīvu risinājumu metodi uznēmējdarbībā – hakatonu. Tālāk sekoja Vidzemes pašvaldību pieredzes stāsti un prezentācijas par jauniem risinājumiem, projektiem, vēsta pašvaldībā. Diena noslēdzās ar labās prakses iepazīšanu Ogres novadā: Ogres Centrālajā bibliotēkā un Ogres Valsts ģimnāzijā.