Konkurss “Biznesa skices” ir iespēja jauniešiem darboties biznesa videi pietuvinātos apstākļos un izmēģināt noderīgus rīkus un platformas, kā arī pārbaudīt savas biznesa idejas potenciālu un dzīvotspēju realitātē, jo noslēdzošajā kārtā konkursantiem vidusskolēniem un studentiem ir jāpiesaista pūļa finansējums. Iepriekšējā konkursa desmit finālistu projekti guva lielu sabiedrības atsaucību, piesaistot gandrīz 17 000 eiro. Starp iepriekšējo gadu finālistiem bijušas tādas radošas idejas mūsdienu sabiedrības vajadzību risināšanai kā vienreizlietojami ēdami šķīvji plastmasas atkritumu samazināšanai, ēšanas instruments ar stabilizatoru cilvēkiem ar veselības problēmām, kas izraisa roku trīcēšanu un līdz ar to rada grūtības ēšanas laikā, u. c.
“Jauniešu sniegums rada pārliecību, ka reizēm nevajag milzīgu biznesa pieredzi, lai radītu inovācijas ilgtspējas jomā un risinātu kādu būtisku problēmu. Visai sabiedrībai vērtīgas idejas var dzimt gan moderni aprīkotās laboratorijās, gan piemājas garāžā. Tas ir iedvesmojoši un sniedz cerību, ka planētai vitāli svarīgi risinājumi var rasties tepat, Latvijā. Jauniešiem tas ir lielisks pamudinājums ļaut savām idejām ieraudzīt dienasgaismu un tapt pamanītām, turklāt konkurss sniedz iespēju pārdomāt savas biznesa idejas no klientu, sadarbības partneru un investoru skatupunkta, atbildot uz dažādiem būtiskiem jautājumiem biznesa plānu veidošanas procesā. Veiksmīga biznesa pamatā ir labs plāns un tā īstenošana, tāpēc konkurss veidots ap biznesa plānošanu,” uzsver Reinis Jansons, Swedbank Finanšu institūta vadītājs.
Arī šajā mācību gadā jaunieši konkursā tiek aicināti domāt par ilgtspējīgiem produktiem un pakalpojumiem, veicinot planētas aizsardzību. Pirmo reizi konkursā līdzās vidusskolēniem varēs piedalīties arī 7.–9. klašu komandas, kā arī augstskolu bakalaura programmas studenti. Skolēniem dalība konkursā iespējama, ja skolā tiek izmantota “Junior Achievement Latvia” mācību metode “Skolēnu mācību uzņēmums”.
“Konkurss ir izcila iespēja skolēniem, kas jau veido savus mācību uzņēmumus, un šogad arī studentiem, saņemt reālu finansējumu idejas attīstībai. Turklāt ne mazāk svarīgi ir tas, ka tiek atbalstītas biznesa idejas, kas veicina ilgtspējīgu attīstību un klimata pārmaiņu mazināšanu. Tas ir pareizais virziens, kurā aicināt domāt jauno uzņēmēju paaudzi, lai spertu soli pretim globāli svarīgam mērķim, kuru kā valsts esam apņēmušies īstenot – sasniegt klimatneitralitāti līdz 21. gadsimta vidum,” saka izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” vadītājs Jānis Krievāns.
Konkurss “Biznesa skices” norisināsies no 25. janvāra līdz 28. martam, un uzvarētāji visās vecuma grupās tiks paziņoti 31. martā. 1. vietas ieguvēji saņems 1500 eiro, 2. vietas ieguvēji – 1000 eiro, bet komandas, kas iegūs 3. vietu, – 500 eiro pēc nodokļu nomaksas. Naudas balvas saņems arī pamatskolas un vidusskolas grupas uzvarētāju komandu konsultējošie skolotāji.
Vairāk par pieteikšanos un konkursa norisi uzziniet šeit: https://konkurss.biznesaskices.lv/