Vidzemes plānošanas reģions Eiropas uzskaitē vēlas tikt klasificēts kā ārējās robežas reģions

VPR atsaucas uz 2025.gada septembrī publicētu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pētījumu "Eiropas austrumu pierobežas reģionu pievilcības stiprināšana", kurā Vidzeme esot klasificēta kā ES austrumu pierobežas reģions. Pētījumā esot uzsvērts, ka šiem reģioniem nepieciešama pielāgota, teritoriāli sabalansēta pieeja, kas vienlaikus risina drošības un attīstības izaicinājumus.
Vidzemes pašvaldības pauž, ka to attīstībai, "ņemot vērā atrašanos uz ES ārējās robežas", esot nepieciešama mērķēta un teritoriāli līdzsvarota pieeja. Par galvenajām prioritātēm esot nosakāmas četras jomas: divējāda lietojuma mobilitātes infrastruktūra un savienojamība gan civilām, gan aizsardzības vajadzībām, ilgtspējīga ekonomikas izaugsme, sabiedrības stiprināšana, nodrošinot pieejamus mājokļus, pakalpojumus un izglītību, kā arī civilā aizsardzība un drošība.
VPR attīstības padomes priekšsēdētāja Inese Suija-Markova (JV) izteikusies, ka sagaida Vidzemes iekļaušanu rīcības plānā "Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025.-2027.gadam". "Mēs redzam, ka daudzi no plānā noteiktajiem mērķiem - drošība, infrastruktūras attīstība, uzņēmējdarbības stiprināšana - ir tieši saistīti ar izaicinājumiem, ar kuriem ikdienā saskaras Vidzeme, un kur mūsu reģions var dot būtisku ieguldījumu valsts kopējā noturībā," paudusi Suija-Markova.
Vidzemes pašvaldību politiskā vadība spriež, ka VPR ir izšķiroša loma gan Latvijas, gan ES drošībā un stabilitātē, lai gan tieša robeža ar Krieviju ir tikai Alūksnes novadam. Visa Vidzemes plānošanas reģiona teritorija kalpojot kā būtiska atbalsta, aizsardzības un loģistikas platforma. Reģiona noturība un infrastruktūras kapacitāte būtiski veicinot Latgales plānošanas reģiona drošības, apgādes un stratēģiskās aizsardzības spēju stiprināšanu, "tādējādi nodrošinot nozīmīgu ieguldījumu valsts austrumu robežas kopējā drošības sistēmā".
VPR arī šovasar iesniedza savu nostāju Latvijas valdībai, Eiropas Parlamentam un Eiropas Komisijai, aicinot iekļaut visu reģiona teritoriju ES austrumu ārējās robežas atbalsta mērķteritorijā. VPR gaidot, ka "nacionālā un Eiropas līmeņa institūciju pieņemtie lēmumi būs stratēģiski un atbildīgi".