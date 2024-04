Vidzemes un Latgales upēs sākas pavasara pali; gaidāmi arī Ogrē un Daugavā

Visā valstī iestājies meteoroloģiskais pavasaris. Kurzemes un Zemgales upēs pavasara palu maksimums jau pagājis, sniegs ir nokusis, savukārt daļā Vidzemes un Latgales vēl saglabājas sniega sega. Tiesa, lietus dēļ ūdens līmeņa paaugstināšanās tuvākajās dienās gaidāma visā valstī.



Sniega krājumi Daugavas un Gaujas baseinā ir mazāki, nekā ierasts šajā laikā, arī ūdens saturs sniegā ir salīdzinoši neliels. Līdz ar to ūdens līmenis lielā mērā būs atkarīgs no nokrišņu daudzuma. Hidrologi prognozē, ka šopavasar ūdens apjoms upēs palu laikā būs tuvu ilggadējām vidējām vērtībām vai mazāks par to, tomēr gaidāma palieņu un citu zemāko vietu applūšana.



Arī ledus biezums upēs ir mazāks nekā parasti, plaši ledus sastrēgumi nav gaidāmi, bet atsevišķos upju posmos tie var veidoties. Ledus iešana var sākties tuvākajā nedēļā - aptuveni mēnesi agrāk nekā parasti.



Daugavā ledus iešanas laikā gaidāmas krasas ūdens līmeņa svārstības esošo ledus sablīvējumu dēļ. Arī Ogres lejtecē saglabājas ledus sablīvējums. Gaujas augštecē vairākos posmos iespējama ledus sastrēgumu veidošanās.



Augstākais ūdens līmenis Latvijas austrumdaļas upēs gaidāms periodā no februāra beigām līdz marta vidum. Daugavā - atkarībā no sniega kušanas un nokrišņiem upes augštecē - marta beigās un aprīļa pirmajā pusē ūdens līmenis var paaugstināties no jauna, prognozē LVĢMC.