Dzimtsarakstu nodaļas darbinieces atklāj, ka vēl paies kāds laiks, kamēr pieradīs jaunajā mājvietā, un vēl jau notiek arī pārvākšanās process, bet, kā saka, laiks visu noliek savās vietās, un tā tas būs arī ar pierašanu jaunajās telpās.
Otrdien, 10. augustā, lai iepazītos ar Dzimtsarakstu nodaļas jauno mājvietu un arī ar OCB skaistajām un plašajām telpām, Ogrē viesojās Latvijas novadu un pilsētu dzimtsarakstu nodaļu darbinieces. Viņas sveica Ogres novada kolēģes ar darba uzsākšanu jaunajās telpās, var teikt, ar jauna darba posma sākumu. Īpašs sveiciens Lidijai Vītolai – Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai, kura 55 gadu garumā reģistrējusi svarīgākos cilvēka dzīves mirkļus un tagad nolēmusi, kā viņa pati saka, padzīvot sev.
L.Vītolu 55 darba gadu jubilejā sveica Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta pārstāves. Departamenta direktore Solvita Saukuma-Laimere L. Vītolai pasniedza tieslietu ministra Jāņa Bordāna pateicību par ilggadēju, radošu darbu un nozīmīgu ieguldījumu civilstāvokļa aktu reģistrācijas tiesiskuma nodrošināšanā.
L. Vītolu sveica tiešie darba devēji – Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš un izpilddirektora vietniece Dana Bārbale pasniedza L. Vītolai Pateicības rakstu par ilggadēju, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu, vadot Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļu, un līdz ar izjustiem, sirsnīgiem vārdiem – rožu pušķi ar 55 rozēm.
Savus kolēģus Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā mīļi sveica un veiksmi jaunajās darba telpās vēlēja citu pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas darbinieces, savukārt L. Vītolai viņas pateicās par kopīgajiem pasākumiem un jaukajiem satikšanās brīžiem ārpus darba.
Gan Tieslietu ministrijas pārstāves, gan citu pašvaldību dzimtsarakstu nodaļu darbinieces pauda patiesu gandarījumu gan par bibliotēkas, gan dzimtsarakstu nodaļas jaunajām telpām un uzsvēra, ka, ierodoties Ogrē, ik reizi var redzēt pozitīvas pārmaiņas.