Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem ir pa Ventspils šoseju no Ķemeru pagrieziena līdz Kandavas pagriezienam, pa Liepājas šoseju Saldus un Kuldīgas novados, pa Saldus - Kuldīgas ceļu un citiem ceļiem Kuldīgas apkārtnē.
Savukārt Vidzemē sliktākais ceļu stāvoklis ir ap Madonu. Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Vidzemes šoseju no Rīgas līdz Siguldai, pa Rīgas apvedceļu Vidzemes pusē, pa Daugavpils un Kokneses šoseju posmiem Kokneses apkārtnē un pa Jēkabpils - Rēzeknes ceļa posmiem.
Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Ogres, Ventspils, Kuldīgas, Talsu, Madonas, Gulbenes, Limbažu, Cēsu, Valkas un Valmieras apkārtnēs.
Slidenos ceļa posmus apstrādā ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos tika iesaistītas 52 ziemas dienesta tehnikas vienības.