Vietām Latgalē, Zemgalē un Vidzemē apledo autoceļi, arī Ogres apkārtnē

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir: uz Vidzemes šosejas (A2) no Vangažiem līdz Augšlīgatnei, no Virešiem līdz Veclaicenei; uz Valmieras šosejas (A3) no Raganas līdz Braslas tiltam; uz Daugavpils šosejas (A6) no Skrīveriem līdz Nīcgalei; uz Jelgavas šosejas (A8) no Olaines līdz Meitenei; uz Liepājas šosejas (A9) no Kaģiem līdz Apšupes krustojumam; uz autoceļa Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) (A12) visa maršruta garumā; uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) no Spoģiem līdz Bērzgalei; uz Rēzeknes apvedceļa (A15) visa maršruta garumā; uz valsts reģionālā autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) no Kokneses līdz Skrīveru pagriezienam.



Uz reģionālajiem autoceļiem apledojuma dēļ apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Krāslavas, Limbažu, Madonas, Ogres, Jēkabpils apkārtnē.

Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem. Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem aicina informēt VSIA "Latvijas Valsts ceļi", zvanot pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos "Twitter" un "Facebook".