Interesanti, ka atsaucība šogad bijusi tik liela, ka vakances aizpildītas īsā laikā un ir izveidots pat gaidītāju saraksts. No visām piedāvātajām vietām 36 būs kokaudzētavā “Norupe” pie Ogres.
Iepriekšējo gadu prakse rāda, ka jaunieši novērtē iespēju strādāt ārpus telpām, redzēt sava darba rezultātu un būt daļai no komandas, kas rūpējas par pilsētas vidi. Daudzi atgriežas arī nākamajās vasarās, bet daļa izvēlas strādāt ilgāk – pat divus vasaras mēnešus.
Pērn “Rīgas meži” bija sestais lielākais skolēnu darba devējs Latvijā. Turklāt uzņēmums tika atzīts arī par pirmo un lielāko darba devēju valstī, kas vasarā nodrošina darba iespējas jauniešiem ar invaliditāti.
Pirmā darba pieredze
Darbs “Rīgas mežos” jauniešiem sniedz iespēju ne tikai nopelnīt, bet arī iepazīt darba vidi, apgūt jaunas prasmes un labāk izprast, kā ikdienā tiek apsaimniekoti Rīgas parki, dārzi un citas zaļās teritorijas.
Strādājot pieredzējušu dārznieku vadībā, skolēni iesaistās dažādos darbos – ravē dobes, kopj stādījumus, savāc atkritumus un palīdz uzturēt kārtību parkos. Savukārt kokaudzētavā “Norupe” jaunieši iepazīst stādu audzēšanas procesu un palīdz rūpēties par mazajiem kociņiem.
“Vasaras darbs ir daudz vairāk nekā iespēja saņemt pirmo algu. Tā ir iespēja iepazīt darba vidi, mācīties uzņemties atbildību, strādāt komandā un saprast, cik nozīmīgs ir katra ieguldījums kopīgā rezultāta sasniegšanā. Esam gandarīti, ka šogad varam piedāvāt rekordlielu darba vietu skaitu un dot iespēju vēl vairāk jauniešiem iegūt šo vērtīgo pieredzi,” uzsver “Rīgas mežu” valdes priekšsēdētāja Anita Skudra.
Darbs, kas māca pielāgoties
Darbs zaļajās teritorijās prasa ne tikai enerģiju, bet arī spēju pielāgoties dažādiem apstākļiem. Viens no lielākajiem izaicinājumiem jauniešiem joprojām ir agrā celšanās – darbs sākas jau plkst. 7.00 no rīta. Tāpat jābūt gataviem mainīgiem laikapstākļiem – vasaras darbi notiek gan saulē un karstumā, gan vēsākās vai lietainās dienās. Tomēr tieši šī pieredze palīdz attīstīt izturību, disciplīnu un spēju strādāt dažādos apstākļos.
“Darbs dabā māca novērtēt gan apkārtējo vidi, gan savu ieguldījumu. Nereti jaunieši pēc vasaras atzīst, ka ieguvuši daudz vairāk nekā tikai darba pieredzi - viņi kļuvuši patstāvīgāki, atbildīgāki un pārliecinātāki par savām spējām,” piebilst A. Skudra.
Lai pievienotos “Rīgas mežu” komandai, jaunietim jābūt vismaz 15 gadus vecam, motivētam un gatavam aktīvam darbam svaigā gaisā. Uzņēmumā uzsver – svarīgākais nav iepriekšēja pieredze, bet gan vēlme mācīties, strādāt un iesaistīties.